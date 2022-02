Ancora una volta Siracusa e bellezza del suo patrimonio storico e naturalistica saranno promosse attraverso l’azione dell’assessorato alla Cultura, retto da fabio Granata, e della Film Commission comunale.

Un importante documentario, infatto, sarà trasmesso lunedì prossimo (28 febbraio) su Rai 3, durante la diretta del programma “Geo”, che va in onda dalle 16 alle 19.

Il programma, condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, con la regia di Stefania Moschetto, rappresenterà “Siracusa e la sua anima in un viaggio tra i colori e la storia di una delle più belle città della Sicilia”

Fabio Granata ha espresso grande soddisfazione «per questo ennesimo tassello di valorizzazione della nostra Città d’Acqua e di Luce. Ogni giorno set cinematografici e televisivi producono uno straordinario lavoro di promozione, in una dinamica che determina lavoro e investimenti e che regala un’immagine smagliante di Siracusa e quindi una impagabile promozione turistica e culturale».

Come si legge nella sinossi, il documentario mostrerà che “ancora oggi a Siracusa le tradizioni sono radicate e si trasformano per adeguarsi ai tempi moderni, per ricordare e mantenere vive le origini, in una Città dove il passato appare ancora oggi protagonista e permette di immergersi in una storia millenaria: un viaggio nel tempo inevitabile”.