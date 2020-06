Gli agenti delle Volanti, alle ore 3.00 odierne, sono intervenuti in Via Vittorio Veneto per l’incendio, per cause in fase di accertamento, di tre veicoli (una Fiat Punto, un motociclo Piaggio Beverly 400 ed una Fiat Panda).

Le fiamme scaturite dal rogo hanno lambito e danneggiato i portoni delle abitazioni adiacenti, i muri delle case ed i cavi elettrici.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Indagini in corso.