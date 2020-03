News. Continua l’attività di sanificazione delle strade cittadine. Oggi sono state interessate agli interventi le vie Servi di Maria, Grottasanta, Alcibiade, Monteforte, Innorta, Danieli, Borgia, Cannizzo, Sicilia, Corinto, Akradina, Diodoro siculo, Lazio, De Caprio e limitrofe.

“Siracusa ha fatto da apripista in tutti i Comuni della provincia e non solo – ha detto l’assessore all’Ambiente Andrea Buccheri – per la attività di sanificazione di scuole e strade. Questo ci rende orgogliosi, visto che abbiamo intuito la gravità del problema e siamo corsi ai ripari. Questa attività continuerà sine die e coprirà tutto il vastissimo territorio comunale. Ringrazio gli uffici e gli operatori ecologici che svolgono un servizio pubblico essenziale che non conosce pause: attraverso il loro apporto stiamo sanificando la città in un periodo in cui anche i rifiuti vengono visti come un possibile vettore di contagi”.