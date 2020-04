News Siracusa. Nell’ambito dei quotidiani controlli che gli agenti della Polizia di Stato svolgono in tutta la provincia al fine di far rispettare le vigenti misure di contenimento sanitario dettate dal Governo e dal Presidente della Regione Sicilia per limitare la diffusione del virus Covid 19.

Agenti delle Volanti, nella serata di ieri, hanno controllato 12 veicoli ed identificato 12 persone e agenti del Commissariato “Ortigia” hanno sanzionato un uomo di 36 anni perché fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo.