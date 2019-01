Seduta di consiglio interamente dedicata al question time con 62 interrogazioni presentate. La seduta, presieduta da Moena Scala, è stata interrotta dalle 14 alle 15,15 per consentire agli assessori di partecipare a una riunione di Giunta, ma alla ripresa i consiglieri presenti erano 8 e la riunione è stata aggiornata a domani alle 10 per mancanza del numero legale. Fino al quel momento erano stati trattati 30 quesiti. (I testi delle interrogazioni sono stati inviati via e-mail, queste le risposte).

La prima interrogazione è stata quella inizialmente posta alla fine dell’elenco che è stata anticipata per una richiesta di inversione fatta dagli stessi presentatori della numero 1 (Mangiafico, Favara e Torres) relativa a riviera Dionisio il Grande. L’interrogazione trattata era stata presentata da Pamela La Mesa ed era relativa alla concessione dei locali di via Barresi all’Asp, per realizzare di servizi al quartiere, ma mai presi in carico dall’azienda sanitaria. La risposta è arrivata dall’assessore al Patrimonio, Nicola Lo Iacono, e dal dirigente Natale Borgione: ad oggi nessuna richiesta è stata fatta dall’Asp nonostante un sollecito del Comune. Si sta valutando se fare una diffida ma si potrebbe arrivare anche al ritiro della convenzione.

Interrogazione 2 su randagismo di Giuseppe Impallomeni. L’assessore Fabio Granata ha risposto che dal punto di vista quantitativo non ci sono stati progressi perché i canili sono saturi e le adozioni, curate dai gestori, vanno a rilento. L’Amministrazione aprirà tra qualche mese un canile/oasi comunale così da aumentare i posti disponibili e tenterà di incrementare le adozioni.

Impallomeni, interrogazione 3 su incolonnamenti lungo la strada proveniente da Floridia. L’assessore alla Mobilità, Giovanni Randazzo, ha rimandato al Piano della mobilità in fase di redazione ed ha annunciato il progetto di creare un parcheggio nella zona Sud per limitare gli ingressi in città. Impallomeni ha replicato che la risposta non era in tema con l’interrogazione.

Impallomeni, interrogazione 4 su Parco degli Iblei in relazione ad un intervento dell’assessore Granata ad un convegno. Lo stesso assessore Granata ha risposto che il Parco è di competenza regionale e che al convegno in questione ha riferito la sua personale posizione favorevole che è confortata dal resto della Giunta. Impallomeni ha replicato confermando la sua contrarietà al Parco per i danni che produrrebbe alle attività economiche.

Impallomeni, interrogazione 5 sulla mancata vigilanza di spazi pubblici; hanno risposto l’assessore Randazzo, il comandante della Polizia municipale, Vincenzo Miccoli e il dirigente del settore Attività produttive, Vincenzo Migliore. La sezione Annonaria nel corso del 2018 ha effettuato 3.028 accertamenti contestando 108 verbali, effettuando 61 sequestri di merce e 43 notizie di reato. Controlli aggiuntivi vengono fatti attraverso le pattuglie chiamate nel corso di segnalazioni. Per quanto concerne i dehors, sono state emerse 25 ordinanze di rimozione e ripristino dei luoghi.

Impallomeni, interrogazione 6 su presenza Polizia municipale in città. Al di là dei servizi ordinari, hanno risposto l’assessore Randazzo e il comandante Miccoli, raramente si riescono ad effettuare servizi appiedati a causa delle carenze di organico, mentre in Ortigia e alla Borgata si ricorre agli ausiliari del traffico per i controlli sulla sosta delle auto. Dopo la recente approvazione del piano di efficienza del Corpo, ulteriori servizi saranno organizzati per contrastare il fenomeno dell’abbandono delle auto e per istituire pattuglie a piedi in Ortigia e alla Borgata.

Mangiafico, Torres, Favara su fabbisogno scolastico, interrogazione 7. L’assessore Coppa ha sostenuto che la continuità didattica va garantita all’interno dello stesso ciclo di studio e non necessariamente nel passaggio da un ciclo all’altro. L’Amministrazione è impegnata a fare in modo che gli alunni restino sempre all’interno dello stesso istituto comprensivo ma rimane la libertà delle famiglie di scegliere i percorsi migliori per i loro figli. Domani sarà noto l’esito delle pre-iscrizioni per il prossimo anno e ci impegneremo, ha detto Coppa, a soddisfare le richieste dei genitori.

Michele Buonomo, interrogazioni 8 e 9 per interventi in via Vanvitelli e via Doumentier. Nell’ambito del nuovo piano triennale delle opere pubbliche, hanno detto l’assessore Coppa e il dirigente Borgione, l’Amministrazione è impegnata a reperire le risorse per questi interventi. Tuttavia, se l’importo è inferiore a 100mila euro non è necessario inserire le opere nel Piano triennale.

Mangiafico, interrogazione 10 su discariche abusive e videosorveglianza. L’assessore Coppa ha riferito che sono state acquistate 20 fotocamere ed entro una settimana saranno comprate le Sim necessarie al loro funzionamento. L’attività di videosorveglianza partirà dalle zone immediatamente vicine alla città dove sono state segnalate delle discariche abusive. Quanto alle modalità dei controlli con agenti di Polizia municipale, è stato chiesto che i servizi vengano fatti in borghese per renderli più efficaci.

Michele Buonomo, interrogazione 11 sull’applicazione del protocollo con Assoutenti della strada per migliorare la sicurezza in città. L’assessore Randazzo e il dirigente Gaetano Petracca hanno detto di avere tenuto due giorni fa una riunione con l’associazione, nella quale è stato deciso di tenere degli incontri settimanali. I suggerimenti forniti sono stati ritenuti degni di approfondimenti.

Chiara Catera, interrogazione 12 su percentuali di raccolta differenziata. L’assessore Coppa ha fornito i dati a disposizione, relativi ai mesi che vanno da luglio ad ottobre 2018, quando si è passati dal 24,2 al 27,9 di differenziata. L’assessore ha aggiunto che avrebbe risposto per iscritto al resto del contenuto dell’interrogazione, motivo per cui la consigliera si è dichiarata insoddisfatta.

Catera, interrogazione 13 su adeguamento antisismico delle scuole e delle strutture sportive. Tutti gli edifici scolastici, ha detto l’assessore Coppa, sono iscritti all’Anagrafe regionale. Dal punto di vista degli interventi, lo scorso novembre sono state firmate le convenzioni con la Regione che consentiranno di accedere a un finanziamento per effettuare le indagini diagnostiche di valutazione del rischio sismico su 24 plessi scolastici. Altri investimenti sono previsti sul fronte dell’efficientamento energetico, mentre quasi tutti gli impianti sportivi sono stati interessati da recenti interventi di recupero. Per la Cittadella, il gestore è in attesa di un finanziamento del Credito sportivo concordato con il Comune.

Catera, interrogazione 14 su bagni pubblici a Oritigia, Neapolis, Santa Lucia e zone balneari. Anche in questo caso l’assessore Coppa ha risposto che, pur se non sono state date indicazioni specifiche all’ufficio tecnico, l’Amministrazione sta tentando di reperire le risorse necessarie.

Catera, interrogazione 15 su abusivismo commerciale; hanno risposto l’assessore Randazzo, il comandante della Polizia municipale, Miccoli e il dirigente del settore Attività produttive, Migliore. Il fenomeno viene contrastato dalla sezione annona della Municipale, composta da 6 elementi che giornalmente controllano i mercati di Ortigia e di via Giarre, oltre ai 3 settimanali. Inoltre, da aprile a settembre vengono intensificati i controlli sulla contraffazione con nuclei interforze. Nel secondo semestre del 2018 sono stati contestati 67 verbali di occupazione del suolo pubblico, sono stati effettuati 1.750 accertamenti con 40 sequestri di merce. L’Amministrazione intanto sta provvedendo ad aggiornare il Puc, che sarà poi sottoposto al Consiglio, e sta censendo i posti vacanti nei due mercati giornalieri. Quanto alla riqualificazione dell’area del cimitero, oltre ai controlli periodici, è stato predisposto un prototipo di chiosco per la vendita dei fiori da far approvare agli organi competenti.

Catera, interrogazione 16 su abbattimento della barriere architettoniche. Gli sforzi, ha affermato l’assessore Coppa, si sono concentrati sui plessi scolastici, mentre allo stato non c’è un piano per interventi lungo le strade lì dove esistono. L’obiettivo è di inserire gli interventi nel Documento unico di programmazione.

Cetty Vinci, interrogazione 17 su Prg e nuovo ospedale. L’assessore all’Urbanistica, Giusy Genovesi, ha detto che l’aggiornamento dello strumento urbanistico partirà dalle linee guida votate dal consiglio comunale nel 2016, mentre per il nuovo ospedale, dopo la individuazione dell’area da parte dell’Assise, si è in attesa delle determinazioni dell’Asp. La consigliera Vinci si è detta insoddisfatta perché il quesito intendeva avere una risposta sugli effetti del nuovo nosocomio sul Prg.

Vinci, interrogazione 18 sull’accesso dei bus turistici nella Ztl. L’assessore Randazzo ha risposto che i mezzi da 9 a 20 posti possono entrare previa comunicazione al comando di Polizia municipale, che indica il percorso ma non consente la sosta. I bus più grandi non possono accedere per evitare danneggiamenti al patrimonio monumentale e urbanistico. L’Amministrazione è disposta a confrontarsi con le categorie interessate, ma per Cetty Vinci la Ztl non ha motivo di esistere in assenza di un piano urbano del traffico.

Vinci, interrogazione 19 sul registro per il testamento biologico. L’assessore Fabio Moschella ha detto che, con dimostrazione di efficienza, il registro è nato tra i primi in Sicilia poiché è stato istituito già nel febbraio del 2018: dal mese di giugno ad oggi sono arrivate 214 richieste. Il prossimo passo sarà di portare in consiglio comunale una proposta di regolamento.

Vinci, interrogazione 20 su tassa di soggiorno. L’assessore Lo Iacono ha detto di condividere la preoccupazione della consigliera su un uso della tassa coerente con le finalità turistiche. Finora le somme incassate sono state destinate a: partecipazione a fiere di promozione turistica, bus navetta, illuminazione natalizia, pulizia in Ortigia per servizi aggiuntivi legati al turismo, partecipazione alle spese per la festa di santa Lucia e relativa illuminazione.

Alessandro Di Mauro, interrogazione 21 su terreni comunali in contesti urbani ma in stato di abbandono. L’assessore Lo Iacono ha spiegato che gli uffici sono al lavoro per la modifica del regolamento sull’assegnazione di queste aree, posto che quello attuale rende troppo onerosa per l’Amministrazione la pubblicazione dei relativi bandi.

Di Mauro, interrogazione 22 su pulizia spiagge. Tale attività, ha detto l’assessore Coppa, è prevista a partire dall’1 maggio di ogni anno ma si potrebbe anticipare di un mese. Le modalità sono previste dal codice del contratti e l’Amministrazione è pronta a valutare le richieste di associazioni che volessero svolgere attività di pulizia. Gli uffici sono impegnati a presentare il piano di utilizzo delle spiagge nel più breve tempo possibile.

Sull’interrogazione numero 23, sempre di Di Mauro, relativa alla pulizia degli alberi di viale dei Comuni, l’assessore Coppa ha detto che consegnerà una risposta scritta.

Ancora Di Mauro, con l’interrogazione 24, si è occupato dell’assistenza domiciliare agli anziani. L’assessore alle Pari opportunità sociali, Alessandra Furnari, ha risposto che il servizio costa al Comune 160mila euro l’anno per 85 utenti, numero rimasto costante dal 2015. Quanto alle graduatorie, la difficoltà è data dalla genericità del regolamento che il distretto socio-sanitario 48 si è dato sull’argomento, motivo per cui l’Amministrazione sta lavorando a un regolamento comunale dal sottoporre al Consiglio.

Di Mauro, interrogazione 25 su via Gela: dopo il suo ampliamento, alcuni pali elettrici, che non sono stati spostati, risultano essere pericolosi per i mezzi e per le persone che la percorrono. Il dirigente Borgione ha detto che la competenza sullo spostamento è dell’Enel e che al più presto solleciterà l’intervento. Di Mauro ha raccomandato di fare in fretta perché la situazione è rischiosa.

Andrea Buccheri, interrogazione 26 sulla dichiarazione di non appartenenza a logge massoniche da parte dei consiglieri comunali. Il presidente Scala ha riferito che fino a quel momento, all’invito degli uffici con allegato modulo, inviato a novembre, avevano risposto in 18 su 32.

All’interrogazione numero 27, sempre del consigliere Buccheri, sul ripristino della caditoie per le acque piovane in via Bulgaria, che sono state causa di incidenti, il dirigente Borgione aveva risposto per iscritto che la strada è di proprietà dell’Iacp. Buccheri così ha utilizzato il suo tempo per dichiarare la sua insoddisfazione e per evidenziare come, per le sue caratteristiche e per l’utilizzo che ne fa il Comune, anche sulla base di sentenze consolidate, l’arteria sia da considerare pubblica e non privata. Borgione ha chiarito che i fondi a disposizione non consentono lavori su strade che non siano di proprietà comunale, ma l’assessore Coppa ha aggiunto che, in presenza di situazioni di rischio, l’Amministrazione è pronta ad intervenire.

Buccheri, interrogazione 28 su un possibile utilizzo dell’immobile comunale di via di Villa Ortisi , oggi destinato a plesso scolastico, come sede del centro anziani di Epipoli. Gli assessori Lo Iacono e Coppa hanno chiarito che lo stabile è stata restaurato come scuola e che il finanziamento ottenuto è vincolato alla destinazione d’uso. L’obiettivo è di completare l’intervento così da renderlo al più presto fruibile.

Giovanni Boscarino, interrogazione 29 sulla mancata applicazione della legge sulla realizzazione dei cosiddetti “boschi in città” piantando un albero per ogni bambino nato. L’interrogazione è stata illustrata da Di Mauro e l’assessore Genovesi ha risposto che la Giunta intende applicare la legge e che presto delibererà in materia.

Buccheri, interrogazione 30 su pericolosità dell’incrocio tra via Mazzanti e via Antonello da Messina. L’assessore Randazzo e il dirigente Petracca hanno risposto che è già stata progettata una nuova circolazione per ridurre i conflitti dei flussi veicolari. Entro febbraio, la vicina piazza Corrado Maranci diventerà una ampia rotatoria da percorrere in senso antiorario. La bretella al centro della piazza non sarà più percorribile dalle auto e sarà inglobata nell’area a verde.