News Siracusa. Il Presidente di Sicilia Musei Gianni Filippini ed il curatore della mostra “Ciclopica: la grande scultura internazionale Da Rodin a Giacometti”, questa mattina hanno cercato di fare chiarezza sui fatti che hanno visto coinvolta l’esposizione ospitata nei locali dell’ex Collegio di San Francesco d’Assisi a Siracusa.

«Sicilia Musei – ha commentato Gianni Filippini, Presidente di Sicilia Musei – ha fornito tutta la documentazione necessaria ed esaustiva per certificare le opere di Giacometti al comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e Artistico. La stessa documentazione è stata messa a disposizione della stampa affinché tutti possano verificare in maniera tangibile che sino ad oggi si è giocato al massacro sparando dichiarazioni allusive prive di alcun fondamento».

In particolare sono stati consegnati agli inquirenti le schede di prestito delle opere, il contratto con Diffusione Italia per la fornitura delle opere, le certificazioni di libera circolazione rilasciate dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, le certificazioni della ditta di trasporto che testimoniano data e luogo di ritiro e le polizze assicurative stipulate per le opere (4,5 milioni di euro e 3,9 milioni di euro).

Entrambe le opere fanno parte della collezione della Società Habitare che è tra le principali finanziatrici della Fondazione Caponnetto che continua l’opera antimafia del grande magistrato. Le opere sono molto conosciute nell’ambiente, essendo state esposte in svariate mostre, sia in Italia che all’estero, tra le tante si possono citare la mostra “Amore Psiche – La Favola dell’anima” del Palazzo Reale di Monza, la mostra “Ispirazioni d’autore Giacometti meets Homini” ospitata al Grattacielo Pirelli – Regione Lombardia – Milano, la mostra “Mater Percorsi Simbolici sulla Maternità” del Palazzo del Governatore a Parma.

«Il danno arrecato alla nostra reputazione – conclude Filippini – è inestimabile come per la Città di Siracusa e per i progetti culturali portati avanti dal Sindaco Francesco Italia e dall’Assessore Fabio Granata. Non sarà facile ripartire ma noi siamo sicuri della qualità della nostra proposta. Siamo altrettanto sicuri che la Magistratura farà chiarezza in tempi rapidi sui questi fatti che hanno fortemente danneggiato l’immagine di Siracusa».

La mostra sarà aperta nuovamente al pubblico da mercoledì 5 giugno.