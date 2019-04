News Siracusa. «Resta la preoccupazione per le sorti di un centinaio di lavoratori dei negozi Cambria esclusi dal piano presentato in tribunale. Si vocifera di una trattativa in corso ma non c’è ancora certezza. Aspettiamo inoltre con speranza l’approvazione da parte del tribunale di Barcellona del piano presentato dall’azienda, senza il quale rischia di essere vanificato tutto il lavoro svolto».

Lo afferma Marianna Flauto, segretario generale Uiltucs Sicilia, commentando l’invio al tribunale del piano di ristrutturazione del debito da parte di Cambria, titolare del marchio Iperspaccio e Superspaccio Alimentare, col quale propone il salvataggio di dieci punti vendita grazie alla cessione al gruppo Arena. Cambria, a causa della situazione debitoria, si era impegnata a presentare un piano di salvataggio e il pagamento dei debiti ai fornitori, tra cui il principale Sma Auchan.

Potrebbe essere salvato il punto vendita di Siracusa. A essere esclusi al momento sono i supermercati di Termini Imerese, Caltagirone, Giarre, Le Vele ad Acireale, e poi in Calabria ad Arghillà, Pellaro e Rosarno.