News Siracusa. La rappresentativa Under 14 della Sicilia di pallanuoto in partenza per il Trofeo CONI Kinder+Sport, avrà un tocco di biancoverde. Il giovane atleta Riccardo Rodolico ed il tecnico Peppe Sparta, faranno infatti parte del team siciliano.

Il Trofeo CONI Kinder+Sport è un uno dei principali progetti nazionali multisportivi per gli atleti Under 14, fascia d’età 10-14 anni, tesserati presso le ASD/SSD regolarmente iscritte al Registro Nazionale del CONI.

Un progetto ispirato ai valori del fair play e del rispetto delle regole, che nasce con l’obiettivo di valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva attraverso una forte sinergia tra il CONI, gli organismi sportivi e le tante società sportive affiliate. Anche il programma tecnico elaborato dalle Federazioni partecipanti è volto a sostenere tale obiettivo promozionale, proponendo nuove formule di gioco che prevedono la presenza di rappresentative miste, elemento di grande valenza educativa per la crescita delle ragazze e dei ragazzi.

Migliaia di giovani atleti si sfidano ogni anno nelle diverse competizioni regionali con un unico obiettivo: rappresentare la propria Regione alla Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport.

Un appuntamento annuale, in una location sempre nuova. Dopo Caserta 2014, Lignano Sabbiadoro 2015, Cagliari 2016 e Senigallia 2017, il Trofeo CONI Kinder+Sport 2018 si svolgerà a Rimini dal 20 al 23 settembre.

Il sette siciliano è inserito nel girone C con Marche, Friuli Venezia Giulia e Lombardia.

“Sono felice di rappresentare il nostro movimento pallanuotistico – ha commentato il tecnico siracusano – ringrazio i colleghi istruttori che tutti i giorni cercano di trasmettere la passione della pallanuoto, e cercherò di rappresentarli nel miglior modo possibile”.