News Siracusa. È polemica tra l’Onorevole Rossana Cannata e Vincenzo Vinciullo che aveva sottolineato stamane come la programmazione regionale dei posti letto delle Rsa per la provincia di Siracusa fosse riconducibile a quanto predisposto nelle due precedenti legislature parlamentari.

“Occorre chiarire – ha replicato Rossana Cannata – che col governo Musumeci e il management dell’Asp di Siracusa, a seguito della emanazione della nuova rete ospedaliera e territoriale della Regione Sicilia, si sta procedendo a dare attuazione nonché a riequilibrare l’allocazione dei posti letto pubblici di Rsa secondo i criteri dettati dal fabbisogno dei bacini territoriali e tenendo conto della distribuzione dei posti letto del privato accreditato nei vari distretti di base”.

“Se col precedente governo, quindi, era presente un disequilibrio nei vari contesti territoriali – ha spiegato l’Onorevole – viceversa, adesso si procede ad una migliore perequazione che facilita l’accesso al ricovero per i soggetti residenti nella zona sud della provincia di Siracusa. A tal fine 20 posti letto saranno attivati nel presidio di Noto (non menzionato, infatti, nel comunicato di Vinciullo), mentre nell’ambito delle Residenze sanitarie assistenziali di Pachino si procederà ad attivarne 45. Suggerisco al prof. Vinciullo di leggere con attenzione il contenuto dei miei comunicati, prima di storpiare la realtà”.

“Io – ha concluso l’On. Cannata – lavoro ogni giorno per cercare di porre rimedio ad anni e anni di precedente malgoverno, di cui ne è stato anche esponente , quindi non accetto che la retorica sterile “infetti” il mio operato o l’operato dell’attuale governo”.

Non si è fatta attendere la replica di Vinciullo: “Io, che a differenza dell’On. Cannata conosco la realtà delle cose e dei fatti, non ho bisogno di leggere i suoi comunicati stampa, anche perché sono, quasi sempre, frutto del lavoro da me svolto nelle due precedenti Legislature”.

“Vede – ha continuato Vinciullo – Lei utilizza le parole per dimostrare l’attività svolta da questo Governo, io, invece, oggi Le ho citato tutti gli atti parlamentari che hanno portato all’istituzione di 190 posti letto per RSA, di cui 85 pubblici, nella nostra provincia. Bene, siccome i posti letto per le RSA con il Decreto Assessoriale del 13 dicembre 2011 sono stati 190, confermati poi dal Decreto Assessoriale n.629 del 2017, fino a 190 posti letto non può dire nulla che ha fatto questo Governo, sarebbero frutto della Sua fantasia! Dal 191° in poi, Lei potrà dire che il risultato è stato raggiunto da questo Governo e sarei felice se altri posti letto arrivassero nella nostra provincia”.

“Devo altresì dire che – ha concluso Vinciullo – l’emanazione della nuova Rete Ospedaliera e Territoriale della Regione Siciliana nulla c’entra con le RSA, in quanto i posti letto di RSA precedono di 8 anni la Rete Ospedaliera dell’attuale Governo che, come Lei forse non ha capito, penalizza in maniera gravissima la provincia di Siracusa”.