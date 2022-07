“Siamo incaricati, per l’evento di Dolce e Gabbana, di creare una squadra di professionisti tra truccatori e parrucchieri” – dichiara Bruno Baio che, per l’evento realizzato in Sicilia tra Siracusa e Marzamemi ha seguito in prima linea gli stilisti coinvolgendo i colleghi di Barber Shop.

Una volta spenti i riflettori sulle sfilate di alta moda, incuriositi dalle varie stories su instagram, abbiamo contattato Bruno, Giuliano, Fabio e Simona per conoscere come hanno vissuto l’evento.

“Ci siamo occupati, con orgoglio, di acconciare e truccare tutti gli ospiti che hanno preso parte ai vari eventi durante i cinque giorni in cinque location diverse” – dicono Fabio Baio, Simona Spataro e Giuliano Baio, responsabili responsabili hair style che hanno ritenuto opportuno chiudere il loro salone per essere a completa disposizione dell’evento organizzato da Dolce e Gabbana.

“E’ stata una grande esperienza – dichiara Bruno Baio, responsabile per il make-up – vedere il nostro lavoro diventare sempre più arte su ospiti internazionali come coreografi, ballerini, cantanti, musicisti e lo staff di Dolce e Gabbana”.

I Baio hanno praticamente “invaso” l’evento con la loro presenza partecipando a tutti i backstage tra Minareto, piazza Duomo, Kukua, Marzamemi, Castello Maniace e Teatro Greco.

“Un impegno che ci ha arricchiti sia professionalmente sia artisticamente” – dicono all’unisono Fabio, Simona, Bruno e Giuliano che ricordano con entusiasmo l’aver potuto incontrare i tanti super vip hollywoodiani.