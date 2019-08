News Siracusa. Il Settore Reti e Infrastrutture dell’Ufficio tecnico ha programmato una prima serie di interventi di pulizia dei canali di scolo delle acque bianche come misura contro gli allagamenti che si verificano in occasione delle prime e abbondanti piogge autunnali.

Sono circa 20 le zone inserite nel calendario di interventi iniziati oggi e che si concluderanno il 3 ottobre. I lavori comporteranno piccole e momentanee modifiche alla circolazione ed alla sosta delle automobili. Ad eccezione dei mezzi adibiti alle operazioni di manutenzione, dalle ore 7 alle ore 17, la circolazione veicolare sarà regolamentata come segue.

Dal 19 al 20 agosto, in via M.P. Laudien, nel tratto interposto tra via Torino e largo Nedo Nadi, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e il restringimento della carreggiata, cinque metri prima e cinque metri dopo ogni caditoia.

Il 21 agosto, in via S. Sebastiano, nel tratto interposto tra via Christiane Reimann e largo Rosario Mascali, sul lato destro del senso di marcia con direzione viale Teocrito, il divieto di sosta con rimozione coatta e il restringimento della carreggiata, cinque metri prima e cinque metri dopo ogni caditoia.

Il 22 agosto, in via A. Von Platen, nel tratto interposto tra viale Teocrito e largo Nedo Nadi, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e il restringimento della carreggiata, cinque metri prima e cinque metri dopo ogni caditoia.

Il 23, 26 e 27 agosto, in viale Tica, nel tratto interposto tra viale Santa Panagia e largo Nedo Nadi, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e il restringimento della carreggiata, cinque metri prima e cinque metri dopo ogni caditoia.

Dal 28 al 29 agosto, in viale Zecchino, nel tratto interposto tra viale Tica e via Tisia, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e il restringimento della carreggiata, cinque metri prima e cinque metri dopo ogni caditoia.

Il 30 agosto, in via Tisia, nel tratto interposto tra viale Zecchino e largo Dicone, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e il restringimento della carreggiata, cinque metri prima e cinque metri dopo ogni caditoia.

Il 2 settembre, in via Sen. Di Giovanni, nel tratto interposto tra largo Dicone e ronco I a via Sen. Di Giovanni, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e il restringimento della carreggiata, cinque metri prima e cinque metri dopo ogni caditoia.

Il 3 settembre, in via Dell’Olimpiade, nel tratto interposto tra largo Dicone e via Tucidide, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e il restringimento della carreggiata, cinque metri prima e cinque metri dopo ogni caditoia.

Il 4 settembre, in via Filisto, nel tratto interposto tra viale Zecchino e via Servi di Maria, sul lato destro del senso di marcia con direzione via Servi di Maria, il divieto di sosta con rimozione coatta e il restringimento della carreggiata, cinque metri prima e cinque metri dopo ogni caditoia.

Dal 5 al 6 settembre, in viale Tunisi, nel tratto interposto tra largo Campania e via Sicilia, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e il restringimento della carreggiata, cinque metri prima e cinque metri dopo ogni caditoia.

Il 9 settembre, in via Sicilia, nel tratto interposto tra viale Tunisi e via A. Fillioley, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e il restringimento della carreggiata, cinque metri prima e cinque metri dopo ogni caditoia.

Dal 10 all’11 settembre, in via Algeri, nel tratto interposto tra viale Tunisi e via G. Barresi, in via G.Barresi, nel tratto interposto tra via Algeri e via L. Foti, e in via L. Foti, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, in entrambe le carreggiate, e il restringimento delle stesse, cinque metri prima e cinque metri dopo ogni caditoia.

Dal 12 al 13 settembre, in via Madre Teresa di Calcutta e in via Don Luigi Sturzo, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, in entrambe le carreggiate, e il restringimento delle stesse, cinque metri prima e cinque metri dopo ogni caditoia.

Il 16 settembre, in via Vanvitelli, nel tratto interposto tra viale Zecchino e via Sofio Ferrero, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e il restringimento della carreggiata, cinque metri prima e cinque metri dopo ogni caditoia.

Il 17 settembre, in via Lentini, nel tratto interposto tra viale dei Comuni e via F.M. Gianni, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e il restringimento della carreggiata, cinque metri prima e cinque metri dopo ogni caditoia.

Dal 18 al 19 settembre, in via Antonello da Messina, nel tratto interposto tra via Mazzanti e via D. Ruggeri, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e il restringimento della carreggiata, cinque metri prima e cinque metri dopo ogni caditoia.

Dal 20 al 27 settembre, con esclusione di sabato e domenica, in viale Teracati, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, in entrambe le carreggiate, e il restringimento delle stesse, cinque metri prima e cinque metri dopo ogni caditoia.

Dal 30 settembre al 1 ottobre, in via Costanza Bruno, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e il restringimento della carreggiata, cinque metri prima e cinque metri dopo ogni caditoia.

Dal 2 al 3 ottobre, in via L. Spagna, il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e il restringimento della carreggiata, cinque metri prima e cinque metri dopo ogni caditoia.