News Siracusa. Il consiglio generale della Uiltec sud est sicilia, riunito presso l’Urban Center alla presenza dei vertici confederali e nazionali, ha analizzato la situazione politica e sindacale che vive il territorio. Nello specifico ci si è concentrati sulle difficoltà che vive l’industria ed il mondo sindacale anche alla luce dell’ordinanza prefettizia che impedisce i blocchi non autorizzati.

“La Uiltec – ha spiegato il segretario generale Uiltec sud est Sicilia Andrea Bottaro – pensa che occorre rilanciare l’azione sindacale nel territorio per fronteggiare gli attacchi che giungono da più fronti, occorre affrontare le tematiche relative l’area industriale in termini di lavoro e sviluppo, non si può gestire la disperazione e la mancanza di lavoro a colpi di ordinanze o attraverso la legislazione, occorre conoscere i progetti delle grandi committenti e chiarirne il futuro. Non si può procedere tirando a campare con continui tagli indiscriminati sul costo del lavoro, generando disoccupazione e precarietà”.

“In questo contesto – ha concluso Bottaro – preoccupa l’atteggiamento messo in campo soprattutto da Isab sia in termini relazionali sia in termini organizzativi, con atti unilaterali che mirano appunto ad abbattere i costi senza tenere conto delle esigenze dei lavoratori. Occorre che il sindacato risponda in maniera forte e precisa rivendicando il lavoro, lo sviluppo ed il rispetto delle condizioni economiche e di lavoro dei dipendenti dell’ area industriale e la Uiltec si sente impegnata in prima linea a fornire nuova linfa al movimento sindacale, senza abbassare la guardia, pronta alla mobilitazione a difesa dei lavoratori”.