News. Allenamento “a lume di candela” per le ragazze dell’Asd Santa Lucia. Occasione che non ha nulla di romantico ma riguarda bensì gli innumerevoli problemi tecnici e burocratici derivati dalla mancanza di illuminazione nel campo di calcio “Di Natale”.

«Comprendiamo le difficoltà dell’amministrazione e ci mettiamo a disposizione per cercare insieme delle soluzioni condivise, anche temporanee, per garantire ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di potersi allenare in maniera dignitosa – spiega la società del Santa Lucia – Di certo, sarebbe bene per la collettività appurare di chi sono le colpe per questa disastrosa situazione delle strutture sportive, dopo investimenti onerosissimi (ristrutturazione dei campi di Belvedere, Cassibile, Campo Scuola e De Simone), che nei fatti non hanno prodotto alcun risultato tangibile».

«Ricordiamo che le nostre squadre stanno partecipando a tre campionati regionali della Lega Nazionale Dilettanti che richiedono allenamenti seri ed impegnativi: serie C per le ragazze del futsal, serie D per le ragazze del calcio a 11 e prima categoria per i ragazzi del calcio a 11 – aggiunge ancora il Direttivo – Oltre, ovviamente, le gare di Coppa. I nostri atleti e le nostre atlete rappresenteranno la città di Siracusa in giro per la Sicilia e riteniamo che sia necessario metterli nelle condizioni di potersi preparare al meglio».

Di certo i “problemi tecnici” non fermeranno le giocatrici del Santa Lucia che continuano ad allenarsi ed impegnarsi in vista dei prossimi impegni sportivi.