News. “I deputati nazionali e regionali del Movimento 5 Stelle hanno criticato la legge regionale che ha previsto l’aumento del numero degli assessori nelle giunte comunali, ma forse hanno scordato le motivazioni con cui, proprio gli esponenti del M5S, che all’Ars tale proposta hanno presentato e votato, precisavano le stesse ragioni che ci hanno determinato: ‘si tratta di una norma di buon senso che allinea la Sicilia al resto del Paese’ (Cancelleri 28 marzo 2019, il Sole 24ore). ‘Una norma che consentirà di migliorare l’efficienza della macchina comunale e, soprattutto, di offrire servizi migliori ai cittadini… per evitare il concentramento di numerose deleghe nelle mani delle stesse persone anche a scapito di specifiche competenze e del tempo da dedicare alle varie questioni da affrontare’ (Gianina Ciancio, Elena Pagana, Matteo Mangiacavallo e Giancarlo Cancelleri, Il giornale.it del 1 aprile 2019, sicilia5stelle, 27 marzo 2019)”.

Così l’assessore Alessandra Furnari replica alle critiche avanzate dai deputati nazionali e regionali del Movimento 5 Stelle. “Con evidenza gli onorevoli Zito, Pasqua e Ficara – ha aggiunto – sono tornati indietro nel tempo a quando il Movimento, ancora immacolato, poteva permettersi di parlare di ‘riduzione dei costi’ ‘Inciuci’ e ‘poltrone’ ed hanno scordato ciò che l’esperienza dovrebbe avergli insegnato: ‘è troppo semplice criticare e complicatissimo governare’. Ci dispiace inoltre prendere atto che il populismo resta il mezzo con cui distrarre i cittadini da ciò che sta accadendo, anche all’interno del loro gruppo consiliare, dove, evidentemente, il rispetto dei vincoli contabili e di legge, si scontra con il populismo e dove c’è chi ha interesse a collaborare per il bene della città e chi invece cerca solo consenso”.

“Non vogliono – ha proseguito Furnari – sentire parlare della riduzione del 20% delle indennità di carica che la precedente Amministrazione ha introdotto e che la nostra ha confermato, destinando gli importi alle pari opportunità sociali ed al diritto allo studio, eppure è un segnale chiaro e preciso, sono somme che nessuno di noi ha mai incassato facendo finta di restituire”.

“Crediamo – ha concluso l’assessore – che gli Onorevoli, ed in particolare l’On. Zito, potrebbe intrattenerci raccontando cosa ha fatto per il nostro territorio nei suoi due mandati all’Assemblea Regionale piuttosto che spendere il proprio tempo a criticare l’operato degli altri e soprattutto, dovrebbe forse ricordarsi che è stato eletto come deputato regionale e non come consigliere comunale. Noi ci sentiamo arricchiti dall’allargamento della Giunta, perché è stato determinato dalla voglia di migliorare l’azione amministrativa e cercare di renderla più incisiva, in una città che, come tutti sappiamo, ha purtroppo numerose criticità e dove è necessario affrontare problematiche che per decenni sono state ignorate”.