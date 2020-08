“La firma da parte delle Regione del decreto di finanziamento di due nuove piste ciclabili, che si vanno ad aggiungere ai 23 chilometri di corsie oggi in fase di realizzazione, è un nuovo tassello dell’enorme lavoro su Agenda urbana che impegna il Comune dal 2016, che ci ha visti anticipare le altre città siciliani ammessi e che Palermo di fatto ci riconosce”.

Lo ha detto il sindaco, Francesco Italia, ai giornalisti presentando ieri mattina i due progetti che adesso passano alla fase esecutiva e facendo il punto su tutta Agenda urbana.

Con lui, gli assessori Rita Gentile e Maura Fontana che, rispettivamente, per le loro competenze seguono la fase amministrativa e quella progettuale dell’intero programma finanziato con fondi europei.

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per parlare di altri progetti in fase di finanziamento.

“Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto – ha aggiunto il sindaco Italia – anche perché l’iter burocratico per ottenere i fondi è complesso perché prevede due livelli di controllo: uno locale e uno regionale. Grazie a questo programma, che frutterà in tutto 21 milioni, e con altre iniziative che stiamo portando avanti, cambieremo il volto della città rendendola più sostenibile, dal punto di vista ambientale, e accessibile”.

Quello delle piste ciclabili è il secondo decreto di finanziamento firmato dalla Regione per Agenda urbana.

Il primo, lo scorso maggio, era stato quello della Casa della solidarietà che sorgerà a Grottasanta e che è frutto di una collaborazione con l’Iacp e l’Ance.

Restano da approvare altri sei progetti, quattro dei quali sono già all’esame della commissione interna.

“Il Comune – ha detto l’assessore Gentile – lavora al programma dal 2016 e in un anno, primi in Sicilia assieme a Gela, riuscimmo a completare il primo passaggio deliberando la cosiddetta Autorità urbana. Poi ci furono quasi 2 anni di stop in attesa delle decisioni della Regione ma adesso, grazie a un lavoro di una squadra che sta ben funzionando, e la positiva collaborazione di altri enti, cominciamo a raccogliere i risultati”.

Degli altri 6 progetti sui quali si sta lavorando, 4 sono già alla commissione interna e riguardano: l’efficientamento energetico delle scuole; l’acquisto di 10 bus a mentano di varie dimensioni (ai quali si aggiungeranno i due elettrici finanziati con il Collegato ambientale); uno di riassetto idrogeologico; e uno per la diffusione dei servizi sanitari in città e a Cassibile.

Dovrebbero essere pronti entro ottobre, infine, i progetti per il parcheggio scambiatore in via Elorina e per la riqualificazione e l’utilizzo delle Latomie dei cappuccini.

Quanto alle due nuove piste ciclabili, che sorgeranno su sede propria, sono state finanziate rispettivamente con 1,8 milioni e con 700 mila euro e contribuiranno a ingrandire la rete dei collegamenti su due ruote nella zona centrale della città.

“A queste – ha aggiunto l’assessore Fontana – si sommerà la cosiddetta pista ‘Pizzuta’, che è prevista dai finanziamenti del Collegato ambientale, mentre stiamo partecipando a un bando per il finanziamento di un’altra pista in ambito naturalistico che si spingere fuori città verso sud. Tutto questo sistema è reso possibile dal fatto che lo scorso anno il consiglio comunale ha approvato il Piano urbano per la mobilità sostenibile, il quale è la pre-condizione per accedere ai finanziamenti e ci ha permesso di ottenere due premialità da 200 e 250 mila euro”.

Il programma di Agenda urbana si chiude alla fine del 2023 e l’obiettivo è di completare entro quella data i progetti oggi in fase di elaborazione e approvazione.