Sull’iter di Agenda urbana (il programma europeo che ha destinato a Siracusa 21 milioni per lo sviluppo sostenibile) e sullo stato di avanzamento dei progetti, l’assessore alla Politiche comunitarie, Rita Gentile, ha rilasciato la seguente dichiarazione.

“Su Agenda urbana in due anni gli uffici hanno fatto un lavoro enorme, che ci mette nella condizione di poter impegnare tutti i 21 milioni in progetti rimodulati per essere davvero innovativi per Siracusa. Non un solo euro, nonostante qualche Cassandra, è andato perduto e la causa dei ritardi va addebitata ad alcune delle altre città siciliane ammesse al programma.

“È il caso di ricordare che già l’11 luglio del 2017, sotto la sindacatura Garozzo, la Giunta deliberò l’organizzazione dell’Autorità urbana, un organismo intermedio cui la Regione delega le funzioni di programmazione e attuazione, di fatto portando a livello comunale le fasi di emanazione degli avvisi e la selezione dei progetti da finanziare.

“Fummo i primi in Sicilia, assieme a Gela, ma purtroppo siamo stati costretti ad aspettare che anche le altre 7 autorità urbane individuate nell’Isola procedessero con la strutturazione dei loro organismi intermedi, arrivando nei fatti al 2019 come anno di vero avvio operativo.

“Intanto non siamo rimasti con le mani in mano e l’Autorità urbana di Siracusa, nella persona del segretario generale, nel mese di marzo ha pubblicato gli ultimi avvisi per l’attuazione del programma, passaggio necessario per impegnare a breve tutti i 21 milioni assegnati.

“Inoltre dovendo attendere – nonostante la Strategia di sviluppo sostenibile della città di Siracusa fosse già stata approvata dalla giunta regionale nel gennaio 2019 – e avendo l’Amministrazione intercettato altri fondi per la riqualificazione della Latomia dei Cappuccini (unico sito culturale di Siracusa iscritto nell’elenco dei “Luoghi della Cultura” e quindi unico sito a poter beneficiare di questi finanziamenti comunitari), la nostra Autorità urbana ha richiesto una rimodulazione che è stata approvata dalla Regione lo scorso 21 maggio. Grazie a questo, senza dover sacrificare altri investimenti, siamo riusciti ad incrementare le somme per il recupero e la fruizione della Latomia sfruttando un bando a regia regionale.

“Ed ancora, con Agenda urbana incrementeremo la mobilità sostenibile, che è uno degli assi principali assieme agli interventi di risparmio energetico (gli altri sono: i servizi socio-sanitari, il social housing, il dissesto idrogeologico e all’inclusione sociale). Nasceranno due nuove piste ciclabili (in aggiunta a quelle recentemente decise nell’ambito del “decreto rilancio”) e la Giunta del sindaco Italia ha sostenuto la scelta di creare un adeguato parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale in grado di servire tutta la città, comprese le zone periferiche fino a Belvedere e Cassibile oltre alle zone balneari.

“Nonostante il momento particolare, tutti gli uffici comunali preposti all’attuazione stanno lavorando con dedizione e impegno per non sprecare le opportunità offerte dai fondi comunitari, fondi che possono contribuire per davvero a migliorare la vita dei siracusani”.