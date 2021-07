Proseguono fino al 27 luglio gli Open Days organizzati dalla Regione Siciliana per promuovere al massimo la campagna vaccinale anticovid nell’Isola. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali dell’Asp di Siracusa con dosi Pfizer e Moderna.

L’obiettivo è implementare l’attività vaccinale anti covid-19 e contrastare le varianti virali su tutto il territorio regionale.