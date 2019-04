News Sicilia. In che modo saranno coinvolte le imprese siciliane nel grande evento dell’Expo 2020 di Dubai? Questo l’interrogativo che si sono poste la deputata regionale M5S Jose Marano e la deputata alla Camera M5S Simona Suriano. A tal proposito, Marano ha da poco presentato un’interrogazione al Governo regionale per sapere quali strategie e azioni intende adottare nei prossimi mesi al fine di coinvolgere e promuovere al meglio le realtà produttive siciliane nella grande vetrina mondiale dell’Expo.

“Si tratta – ha spiegato Marano – di un’occasione di visibilità molto importante per le realtà siciliane e non possiamo permetterci di perdere tempo o non sfruttare al meglio questa opportunità. L’Expo 2020 Dubai, negli Emirati Arabi, è l’Esposizione Universale che si svolgerà dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, con un flusso stimato di 25 milioni di visitatori, ed è la prima Esposizione Universale a tenersi nell’area del medio Oriente, Nord Africa ed Asia meridionale. Il Padiglione Italia, collocato in posizione strategica dal punto di vista dei flussi di visitatori, sarà un’occasione imperdibile per promuovere e dare visibilità alle imprese siciliane”.

“Vorrei conoscere – ha continuato Marano – quale strategia intende seguire il Governo regionale e il time plan dei prossimi mesi. Le nostre realtà imprenditoriali si meritano il massimo impegno da parte delle istituzioni regionali con riguardo a questo importantissimo evento internazionale”.

La deputata nazionale Simona Suriano, invece, sta seguendo da vicino il coordinamento sul tema tra il Governo centrale e quello regionale. Oggi, in seguito ad un appuntamento all’Assessorato regionale delle Attività produttive, ha affermato che “nei territori emiratini esiste un grande interesse a investire nel settore dell’agroalimentare siciliano e nelle Zes (Zone economiche speciali). Potrebbe essere molto utile che rappresentanti dell’Assessorato regionale delle Attività produttive si recassero a Dubai per conoscere da vicino la realtà e capire come promuovere al meglio le realtà imprenditoriali siciliane. Inoltre è ancora aperto, fino al 6 maggio, il bando Request for Proposal, (tramite Invitalia) al quale aziende e imprese possono partecipare per contribuire alla realizzazione del padiglione Italia a Dubai. Sarebbe una buona vetrina per le eccellenti imprese siciliane parteciparvi”.

“Il M5S Sicilia – hanno aggiunto le deputate – è molto attento alla promozione delle realtà siciliane all’estero e sta seguendo le vicende che porteranno alla realizzazione della grande esposizione mondiale Expo 2020 a Dubai. Un momento da sfruttare al meglio per fare conoscere la ricchezza e la bellezza del nostro territorio all’estero e promuovere i nostri prodotti di eccellenza, che non hanno paragoni, in tutto il mondo”.