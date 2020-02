News. Il sottosegretario Alessio Villarosa del Movimento 5 Stelle ha voluto organizzare due giornate di incontri con i commissari straordinari e i responsabili finanziari delle ex province siciliane in cui ha potuto illustrare i provvedimenti del governo e i prossimi passi da compiere. Da parte degli enti è emerso apprezzamento e fiducia per il lavoro fin qui svolto e per le attenzioni rivolte a strutture che erogano servizi fondamentali per i cittadini.

Il sottosegretario Villarosa, affiancato dai parlamentari Paolo Ficara e Adriano Varrica, si è soffermato sugli effetti prodotti dal rinnovato accordo Stato-Regione del dicembre 2018 e la decisa e benefica ricaduta del taglio al prelievo forzoso, attraverso un intervento perequativo dello Stato attuato grazie all’ultima legge di bilancio.

Adesso anche la Regione dovrà fare la sua parte, assicurando la sostenibilità economica delle ex Province che possono finalmente ritrovare la capacità di offrire servizi ed interventi nei territori.

“Sono stati due giorni di confronti molti fruttuosi tra il Governo e gli enti siciliani dopo i numerosi interventi portati avanti in questi ultimi mesi. Abbiamo potuto affrontare e snocciolare finalmente tutte le varie problematiche che affliggono da tempo questi enti intermedi e capire come poter continuare a lavorare spalla a spalla affinché si possano rilanciare gli interventi per il territorio su temi importanti come viabilità interna, manutenzione degli edifici pubblici e possibili finanziamenti per il loro rilancio.”