News. Dopo la presentazione all’Assemblea Regionale Siciliana di mercoledì del Ddl avente titolo “Interventi per la promozione del modello economico dell’economia circolare ed Istituzione dell’osservatorio regionale euro-mediterraneo sull’economia circolare”, l’On. Giovanni Cafeo torna sull’importanza del sistema circolare.

“Nell’ultimo decennio – ha spiegato il Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive – la nozione di economia circolare ha guadagnato rilevanza a livello globale per la sua capacità di contrapposizione al classico sistema economico lineare il quale, per sua stessa natura, sta mettendo a dura prova le capacità sostentative del nostro pianeta”.

“Quando si parla di economia circolare – ha proseguito Cafeo – bisogna avere la capacità di immaginare nuovi scenari, nuove tecnologie e nuovi prodotti su un orizzonte temporale e spaziale molto più ampio di quello ordinario, perché il ciclo di vita di un prodotto dovrebbe essere pensato fin dall’origine con l’ottica di una perpetuazione del ciclo stesso che passa dal riuso, dal riciclo a fine vita e, quindi, dalla creazione di nuove occupazioni legate a questo processo”.

“Nello specifico, la norma in questione – ha continuato il Parlamentare regionale siracusano – ha come obiettivo quello di far promuovere alla Regione la realizzazione e la diffusione sul territorio regionale di un modello di economia circolare efficiente, favorendo l’interazione tra diversi settori produttivi e l’adozione di programmi di informazione sul modello adottato”.

“Per ottenere questo risultato – ha concluso l’On. Cafeo – la norma prevede anche l’istituzione di un osservatorio regionale euromediterraneo dell’economia circolare (OREMEC), composto da un team di esperti sul tema dell’economia circolare i quali definiscono il modello di EC e si avvalgono dell’ausilio di strumenti di monitoraggio per verificare l’implementazione dello stesso”.