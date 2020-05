“Siamo Capaci”, questo il titolo del brano prodotto e arrangiato da Roy Paci e dal suo paroliere Giuseppe Anastasi.

Si tratta di «un tema delicatissimo e importante che ho sempre trattato con rispetto e coerenza, seppur con non poche difficoltà come molti di voi sapranno – scrive Roy Paci sulla sua pagina social – Ho così accettato l’invito delle Istituzioni per realizzare un brano inedito per le celebrazioni del 23 Maggio».

Roy Paci insieme al suo team di Etnagigante ha chiamato a raccolta tutte quelle voci nate in questa terra tanto bella quanto martoriata, «quelle voci nate in quest’isola, di epoche e generi diversi ma che continuano a dare lustro e bellezza alla Sicilia nel mondo».

«Procedendo alla velocità del suono e muniti di tanta passione siamo riusciti in una settimana a realizzare l’incredibile impresa insieme ad un’eccezionale collettivo di cantanti – scrive ancora Roy Paci – che abbiamo chiamato C.I.A.T.U. (Collettivo Indipendente Artisti della Trinacria Uniti), come il respiro naturale della nostra meravigliosa perla del Mediterraneo».

«Siamo capaci di ricominciare…siamo capaci di dire no», cantano gli artisti radunati dai Roy Paci per ricordare i grandi uomini e donne vittime della mafia.

Tanti gli artisti e big della musica italiana che hanno accettato l’invito del cantante siciliano e da lui si sono fatti guidare in questa avventura.

Da Giovanni Caccamo a Lorenzo Fragola passando per Mario Incudine fino ad arrivare a Mario Biondi e poi ancora Christian Picciotto; Pippo Pollina; Alessandra Salerno; Shakalab e tanti altri.

Da oggi “Siamo Capaci” è fruibile sui social, tv e piattaforme digitali «è la nostra voce – scrive ancora Roy Paci – siamo orgogliosi di questo contributo nato per celebrare la figura di Giovanni, di Paolo, di Antonio, di Rocco, di Vito, di Agostino, di Walter, di Vincenzo, di Emanuela, di Claudio ma anche di Peppino, di Antonino, di Pio, di Piersanti e di tutti coloro i quali ci hanno lasciato in eredità una missione ben precisa: sostituire simbolicamente una consonante e rendere definitivamente la nostra terra pura MAGIA».

I proventi della vendita saranno devoluti all’associazione “Libera” impegnata ogni giorno nella lotta alla mafia e alla scuola Pertini quartiere Sperone di Palermo e alle altre scuole in contesti difficili del territorio.