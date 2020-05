Giù le mani dal Caravaggio. Chiaro e deciso il “no” da parte del sindaco, Francesco Italia e dell’assessore alla Cultura, Fabio Granata alla presunta volontà di un prestito del dipinto “Il Seppellimento di Santa Lucia” per una mostra organizzata al Museo di Rovereto.

“Il Seppellimento di Santa Lucia rappresenta uno dei tasselli fondamentali del nostro patrimonio artistico e una delle attrazioni più importanti della nostra Città per viaggiatori e turisti – lo dichiarano in una nota congiunta il sindaco e l’assessore che poi proseguono dichiarando -. Non possiamo che esprimere la nostra contrarietà allo spostamento della preziosissima e fragile tela.

Se qualcuno vuole trovare sponsor per un eventuale restauro (il quadro è già stato restaurato dall’Istituto Centrale del Restauro) saremo felici di questa opportunità ma non crediamo sia pensabile e neanche proponibile un prestito solo per la promessa di una teca e di un restauro non meglio specificato.

L’identità culturale della Sicilia si difende non con i proclami ma attraendo viaggiatori e non certo prestando le nostre opere più preziose e delicate”