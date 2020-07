Il 10 luglio nella cornice del castello del Solacium alla Targia, si è tenuta l’annuale cerimonia del “Passaggio

di Campana” dei Club service Rotary Siracusa Monti Climiti, e della sua compagine giovanile il Rotaract

Siracusa Monti Climiti. È stato un passaggio tutto al femminile poiché saranno due donne entrambe le

presidenti 20/21 dei due club, rispettivamente Elia Gugliotta del Rotaract Club Siracusa Monti Climiti e

Rosalia Raiata del Rotary Club Siracusa Monti Climiti.

La presidente Rosalia Raiata ha ringraziato Elisabetta Guidi, presidente anno 19/20, per aver condotto

numerose attività di service che nonostante l’emergenza Covid-19 sono state realizzate anche nell’ultima

parte dell’anno sociale. La presidente ha quindi rilevato che nessuno deve abbassare la guardia nella lotta

al Covid-19, e anche il club ha già programmato a breve la realizzazione di un service per l’acquisto di

saturimetri, da distribuire a pazienti fragili del territorio, grazie alla collaborazione dei medici di medicina

generale della zona.

Il tema mondiale del Rotary di quest’anno 2020/21 è “Il Rotary Crea Opportunità”, il

logo mostra tre porte aperte verso il mondo, e ciascun socio del club Rotary Siracusa Monti Climiti grazie

alle proprie professionalità sarà impegnato in azioni utili verso il territorio, che rappresenta la prima

opportunità da cogliere. La presidente Elia Gugliotta ha invece, sottolineato come l’armonia nel club crea la

forza delle azioni da condividere. Valerio Vancheri come suo delegato ha portato i saluti di Alfio Di Costa,

Governatore del Distretto Rotary 2010 Sicilia-Malta, e sottolineato che il Rotary sollecita le leadership

femminili nei club, ed ha concluso con l’esortazione in che quest’anno che si affaccia con molte nubi

all’orizzonte, i soci del Rotary siano un attento presidio nella difesa del territorio.