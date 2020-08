Evan, era questo il nome del bambino di 21 mesi morto all’Ospedale Maggiore di Modica, presumibilmente a causa delle percosse subite dal convivente della madre.

La madre del bambino, una giovane 23enne di Rosolini è stata arrestata ieri e si trova adesso nel carcere di Messina, mentre il compagno della donna è nel carcere di Cavadonna. Entrambi sono accusati di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia.

Il padre del bambino, separato dalla donna e trasferitosi in Liguria per lavoro, aveva già presentato un esposto per maltrattamenti contro ignoti, per lesioni e danni al figlio.

Lesioni e lividi che sono state documentate con delle foto anche dalla nonna paterna del bambino, mentre la madre si giudisticava dicendo che il piccolo fosse caduto mentre giocava.

Non è da escludere, quindi, che il bambino tra quelle mura fosse sottoposto a continue violenze.

La situazione è parsa subito chiara ai medici dell’ospedale di Modica, dove lo scorso 17 agosto il piccolo Evan era arrivato in ambulanza pieno di lividi e lesioni.

Sono stati i medici stessi ad allertare la Polizia che ha dapprima interrogato la madre e poi fermato il convivente della donna ed infine anche lei con l’accusa di omicidio volontario e maltramenti in famiglia.

