Il dipinto del Caravaggio che rappresenta il Seppellimento di Santa Lucia farà rientro in città prima dei festeggiamenti dedicati alla Patrona.

A dare la notizia è Giovanni Cafeo, parlamentare regionale di Italia Viva che ha chiesto personalmente al Prefetto di Siracusa “se ci fossero rischi per il rientro della tela, così come paventato a mezzo stampa dal Presidente del MART in nome della sempre immancabile polemica”.

Sebbene la rassicurazione del Prefetto faccia tirare un sospiro di sollievo alla città e all’intero mondo dell’arte e della politica, resta l’amaro in bocca “bocca per come tutta questa operazione è stata gestita soprattutto dal Governo regionale – conclude l’On. Cafeo – completamente assoggettato ai capricci del curatore e disposto a considerare i nostri capolavori non come mezzo per la valorizzazione del nostro territorio ma come strumento per scambiarsi favori con gli amici”.

Arrivano poi le parole di ringraziamento da parte del Comitato spontaneo ProCaravaggio in Borgata, amministrato da Fabio Rotondo il quale con una nota stampa ringrazia il Prefetto “per le parole chiare e inequivocabili sul ritorno del Seppellimento di Santa Lucia del Caravaggio nel nostro Santuario della Basilica di Santa Lucia al Sepolcro nei primi giorni di dicembre”.

“Come anche ringraziamo l’assessore alla cultura on. Fabio Granata e la Soprintendente architetto Donatella Aprile per il costante sostegno e per la sapiente attenzione alla importantissima operazione culturale – scrive ancora Fabio Rotondo – Un ringraziamento particolare alla Dottoressa Silvia Mazza, nostro punto di riferimento col Mart di Rovereto. Attendiamo con gioia il ritorno del capolavoro del Caravaggio e siamo certi che contribuirà a far rinascere la nostra amata Borgata. Fiduciosi dello sforzo dell’ amministrazione comunale, di cui a breve si avvierà l’iter relativo ai bandi per i 5 progetti che coinvolgono il quartiere Santa Lucia, con la riqualificazione della via Piave, piazza Euripide e largo Gilippo, via Armando Diaz, via Agatocle e l’ingresso dello Sbarcadero”.