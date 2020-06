“Come già precedentemente annunciato, ho chiesto al presidente della V Commissione On. Luca Sammartino un’audizione avente per tema “condizione dell’opera ‘Seppellimento di Santa Lucia’ ed eventuali interventi di tutela e valorizzazione”, alla presenza dell’assessore ai Beni Culturali, del Fondo per gli Edifici di Culto, del Centro Regionale per il Restauro e di Comune, Diocesi e Sovrintendenza di Siracusa”.

Ad intervenire è il parlamentare regionale di Italia Viva e Segretario della III Commissione ARS di Siracusa Giovanni Cafeo.

“Archiviata definitivamente l’ipotesi di trasferimento al Mart di Rovereto, resta da verificare il punto più delicato della questione, ossia i necessari interventi di restauro e messa in sicurezza del dipinto – spiega l’On. Cafeo – un obiettivo che resta primario a prescindere dall’ormai nota querelle con il professor Sgarbi e che la Regione Siciliana non può certamente continuare a procrastinare a tempo indefinito, sperando magari nel mecenate di turno”.

“La permanenza del capolavoro di Caravaggio a Siracusa non può e non deve essere intesa come un’inutile vittoria campanilistica – conclude l’On. Cafeo – ma deve al contrario fungere da stimolo per gli enti preposti a rimettere al centro la salute del nostro immenso patrimonio artistico e culturale, perno fondamentale dal quale ripartire per il rilancio del settore turistico in Sicilia, senza necessità di scopiazzamenti di loghi o altri sprechi di importanti risorse pubbliche”.