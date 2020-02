News Siracusa. Convocata dal Prefetto di Catania, d’intesa con quello di Siracusa, si svolgerà nella mattina del 21 febbraio la riunione della Conferenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza delle province di Catania e Siracusa. Scopo della riunione è il coordinamento delle iniziative di vigilanza e controllo dei territori nelle aree rurali e coltivate, soprattutto quelle contigue tra le due province.

All’incontro parteciperanno i Questori, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Catania e Siracusa, i Dirigenti degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, i Comandanti delle Polizie Provinciali, il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale Sicilia Orientale ed il Dirigente della XII Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato Sicilia Orientale.

Da tempo sono in corso iniziative di vigilanza e controllo in un primo momento avviate in fase sperimentale nel Calatino. Tali iniziative sono state successivamente estese alle zone coltivate dell’acese e a quelle pedemontane etnee in occasione della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia del 9 dicembre 2019 presso il Palazzo del Governo di Catania, alla quale hanno partecipato i Sindaci dei territori interessati e le Associazioni di categoria.

Nell’occasione, era stata evidenziata l’importanza del lavoro svolto mediante l’implementazione dei controlli interforze volti sia al contrasto dei furti di agrumi, sia ad una più incisiva lotta al fenomeno del “caporalato”. Sono state eseguite anche verifiche sull’intera filiera di produzione e vendita agrumicola, con controlli effettuati sia nei mercati rionali che nei centri di grande distribuzione che hanno consentito un innalzamento del livello di sicurezza riguardo alla genuinità dei prodotti immessi sul mercato, prevenendo il consumo di alimenti potenzialmente nocivi per la salute dei cittadini.

Nella riunione del 21 febbraio prossimo verranno anche esaminate le linee progettuali del sistema di videosorveglianza in ambito rurale promossa dalla Regione Siciliana e da finanziare con risorse del “PON legalità”.

A tale riguardo è stato costituito un gruppo di lavoro presso la Prefettura di Catania cui partecipano le Prefetture di Siracusa, Ragusa ed Enna ed i rappresentanti delle Forze dell’Ordine al fine di realizzare una “mappatura” dei territori funzionale alla migliore definizione del progetto di videosorveglianza che costituirà importante ausilio per il lavoro di prevenzione delle Forze dell’Ordine.

Nella riunione presso la Prefettura aretusea verranno definite, d’intesa, le iniziative di vigilanza e controllo del territorio, nell’ambito di tali linee programmatiche.