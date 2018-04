Priolo Gargallo. Un percorso lungo e articolato, ricco di esperienze umane prima che politiche, con al centro del dibattito le persone e le loro esigenze, senza strumentalizzazioni né personalizzazioni.

Questi i presupposti che hanno portato il movimento Prospettiva Priolo Gargallo, impegnato in queste ultime settimane in un’assidua campagna di ascolto e confronto con i cittadini prima attraverso la compilazione di un questionario anonimo e poi tramite gli incontri tematici “Percorsi di Prospettiva”, a presentare domenica 29 aprile, dalle ore 9.30 al ristorante “KalaKala” nel parco della pineta di Priolo Gargallo, il proprio sostegno per la candidatura di Alessandro Biamonte alla carica di Primo Cittadino.

«Domenica 29 saremo protagonisti di una vera e propria festa della democrazia – dichiara Alessandro Biamonte, ideatore di Prospettiva Priolo Gargallo – insieme al sempre più folto gruppo di persone coinvolte da un clima partecipativo e propositivo mai respirato in questi ultimi anni a Priolo Gargallo».

Nel corso dell’evento verrà mostrato il resoconto del lavoro svolto fino ad oggi, l’esito dei questionari raccolti e i punti principali del programma di Prospettiva Priolo Gargallo, maturato grazie al continuo scambio di idee e opinioni con chi vive quotidianamente i problemi ma anche le grandi potenzialità inespresse della città.

«Devo ringraziare di cuore tutti gli amici che in questi giorni mi hanno supportato nell’elaborazione di questa nuova proposta politica – prosegue ancora Biamonte – perché anche se non soprattutto da loro, dal loro entusiasmo, è maturata l’idea di questa candidatura che accetto con rispetto ma anche con l’entusiasmo di chi è disposto a mettersi completamente al servizio di Priolo Gargallo e dei suoi abitanti».

«Domenica siete tutti invitati per passare una bella giornata all’aperto – conclude Alessandro Biamonte – con aree attrezzate per bambini e un “tavolo di condivisione”. Sarà la festa della nostra città, sarà la festa dei cittadini che tornano ad essere protagonisti».