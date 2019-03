News. Arriverà giovedì 21 marzo da Tokyo una delegazione giapponese per scoprire i territori dove nascono i limoni di Siracusa IGP, le arance rosse siciliane IGP e i pomodori di Pachino IGP.

La missione nipponica, formata da due buyer di prodotti ortofrutticoli freschi, due giornalisti di lifestyle e food e una trade analyst, avrà modo di entrare a contatto con la base produttiva e commerciale dei tre prodotti IGP fra le province di Siracusa e Catania, che condividono volumi produttivi significativi, elevati standard qualitativi, concomitanza stagionale e contiguità territoriale, con l’obiettivo di consentire alle nostre eccellenze, e alle aziende che le producono, di ampliare ed estendere i propri orizzonti di mercato.

L’iniziativa è frutto di una collaborazione fra l’Italian Trade Agency (ICE – Ministero dello Sviluppo Economico) e i consorzi di tutela dell’Arancia rossa di Sicilia IGP, del Limone di Siracusa IGP e del Pomodoro di Pachino IGP. I tecnici giapponesi avranno l’opportunità di conoscere i cicli produttivi delle tre IGP.

La delegazione giapponese avrà l’opportunità di immergersi nella realtà agricola di alta qualità siciliana, fra visite in campo e nei magazzini di confezionamento delle tre IGP, intervallate dalla scoperta di alcuni preziosi gioielli del territorio, come Vendicari, Ortigia, e il centro storico di Catania.

Il primo giorno, venerdì 22 marzo, sarà dedicato al Consorzio del Pomodoro di Pachino IGP e al Consorzio del Limone di Siracusa IGP. La giornata prenderà il via con la visita presso le Terre di Capopassero, azienda produttrice che sarà seguita dalla Cooperativa agricola Aurora, confezionatore; il pomeriggio il team giapponese sarà accompagnato presso l’Azienda Agricola Giovanni Giangreco, che produce limoni e la Cooperativa agricola Agricoop Bio, che li confeziona.

Sabato 23 marzo invece, nella sala conferenze della Camera di Commercio di Siracusa, avrà luogo il convegno “I prodotti a marchio DOP e IGP e il trattato di libero scambio fra Unione europea e Giappone”, momento informativo in occasione dell’entrata in vigore, il 1 febbraio scorso, dell’Economic Partnership Agreement (EPA) fra UE e Giappone. L’evento è rivolto al mondo agricolo, alla stampa generalista e di settore. A moderare il convegno sarà Carmelo Frittitta, dirigente generale dell’Assessorato regionale alle risorse Agricole: “Dobbiamo cogliere opportunità commerciali come queste che si prospettano grazie al trattato EPA fra UE e Giappone, e rilanciare questioni di primaria importanza come la revisione del Dossier fitosanitario e il perseguimento di obiettivi pratici come le procedure di esportazione semplificate per via aerea. I lavori – prosegue il dirigente – in programma sabato 23 a Siracusa, anche grazie alla rilevanza dei professionisti coinvolti, vanno proprio in questa direzione, e la stessa partnership di scopo fra tre consorzi della Sicilia sudorientale – pomodoro di Pachino, arancia rossa di Sicilia e limone di Siracusa – per mettere in piedi questa missione sul territorio rappresenta un esempio di collaborazione virtuoso e meritevole di encomio”.

Domenica 24 marzo, la delegazione tecnica sarà accolta da Red Co.P. dall’azienda agricola Serravalle, rispettivamente organizzazione di produttori e produttore agricolo iscritti al Consorzio di Tutela dell’Arancia rossa di Sicilia IGP, “confezionatore” di Arance rosse IGP.