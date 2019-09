News Priolo. “L’elezione di Alessandro Biamonte alla presidenza del Consiglio Comunale di Priolo Gargallo rappresenta per il territorio un esempio tangibile dei risultati ottenibili grazie alla buona politica, svolta in questo caso dal punto di vista dell’opposizione ma sempre e solo in modo costruttivo e nell’esclusivo interesse dei cittadini”.

Ad esprimere soddisfazione per l’elezione di Biamonte a Presidente del Consiglio Comunale di Priolo Gargallo, avvenuta nel corso della seduta di ieri pomeriggio, è l’On. Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive.

“L’attivismo e l’operosità di Alessandro Biamonte, ampiamente riconosciute dai suoi concittadini che hanno potuto constatare di persona le numerose iniziative portate avanti in questi mesi, hanno trovato il giusto riscontro anche in Consiglio Comunale – prosegue l’On. Cafeo – portando così alla sue elezione con voto unanime”.

“Si tratta di un importante traguardo – conclude l’On. Cafeo – frutto di un intenso lavoro politico; auguro dunque buon lavoro al nuovo presidente Biamonte, con l’obiettivo di riuscire, dal suo nuovo ruolo isituzionale ma con l’occhio sempre vigile di un rappresentante dell’opposizione, di lavorare al meglio per migliorare le condizioni di vita dei cittadini di Priolo Gargallo”.