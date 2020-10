“È stata approvata da pochi minuti all’ARS la legge regionale che introduce nuove misure per favorire la riduzione dell’utilizzo di materiale plastico nel territorio regionale”.

A darne notizia è l’On. Giovanni Cafeo, parlamentare regionale di Italia Viva e Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive.

“Sono molto soddisfatto, da firmatario della legge sul <<Plastic Free>>, che si sia finalmente concluso l’iter di questo provvedimento – dichiara l’On. Cafeo – avviato già nel 2018 con l’intento di ridurre le oltre 120 mila tonnellate di plastica prodotte ogni anno nel nostro Paese in favore di materiali biodegradabili e compostabili; sono inoltre previsti importanti incentivi per le aziende che convertiranno la produzione secondo i nuovi standard e per le startup innovative”.

“Come dimostrato dal nuovo corso dell’Unione Europea, il <<Green New Deal>>, le tematiche ambientali, della sostenibilità e dell’economia circolare saranno al centro dell’attività socio-economica di tutta l’eurozona, Sicilia inclusa – conclude l’On. Cafeo – e la sfida per l’attuale classe dirigente sarà quella di farsi trovare pronta, anche sul fronte legislativo, all’appuntamento con il cambiamento”.