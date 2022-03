Ieri alle prime ore del mattino, i Carabinieri della Compagnia di Noto – coadiuvati dalle Compagnie di Augusta e Siracusa, dalla Compagnia d’Intervento Operativo di Palermo, dallo Squadrone Eliportato dei Cacciatori di Sicilia, dal Nucleo Cinofili di Nicolosi e da un elicottero del 12° Elinucleo Carabinieri di Catania-Fontanarossa – hanno perquisito da cima a fondo le palazzine popolari di via Pietro Mascagni a Pachino.

Nel corso dell’operazione – finalizzata alla ricerca di armi e stupefacenti – i Carabinieri hanno tratto in arresto due persone in quanto trovate in possesso di oltre 600 grammi di marijuana uno e oltre 100 grammi di hashish l’altro.

La perquisizione si è estesa poi ai garage di pertinenza e alle aree comuni delle palazzine, ove sono stati rinvenuti ulteriori 400 grammi di hashish già suddiviso in 220 dosi e pronto alla vendita.

Altre quattro persone sono state deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Siracusa per detenzione abusiva di armi e munizionamento in quanto all’interno delle loro abitazioni sono stati rinvenuti un fucile, due pistole e vario munizionamento.

Sono stati anche verificati gli allacci alla rete elettrica da parte di personale del fornitore dell’energia elettrica che ha accertato la presenza di 28 utenze abusive, disattivate.

I responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica aretusea per furto di energia elettrica.