News. È tutto pronto per la seconda edizione dell’Ortigia sup race, una specialità del surfing in cui si sta in piedi su una tavola simile al surf ma con maggior volume per sostenere il peso dell’atleta, utilizzando una pagaia apposita per la propulsione.

Tante le novità in serbo per uno sport che sta facendo conoscere le coste siracusane ai migliori “sup racer” italiani e stranieri: sono 74 gli atleti iscritti, con la flotta pugliese e toscana in città da qualche giorno. Il sup racing si divide essenzialmente in varie discipline, sia long sia Technical sia sprint, per mettere a confronto gli atleti su percorsi pre-stabiliti.

Sabato alle ore 14 ci sarà la prima parte di gara per la Tecnical race, domenica alle ore 10 partirà la Long distance. “Condizioni impegnative caratterizzeranno i due giorni di gara all’interno del porto Grande – ha detto il project manager della gara, Ivan Scimonelli – sarà bello per la cittadinanza seguire la gara dal largo Aretusa e ammirare top paddlers italiani come Leonard e Claudio Nika, Caterina Stenta, Laura e Giorgio Dal Pont (atleti della nazionale) Reza Naziri ma anche i paddlers amatoriali under 12 e under 14, classe combattuta tra gli juniores”.

La tappa dell’Ortigia Sup Race 2019 (16 e 17 novembre) farà parte del circuito nazionale Italian Sup League concorrendo alla Ranking List finale del campionato. L’evento è organizzato dal circolo della Vela Lakkios e patrocinato dal Comune di Siracusa per una tappa che mira a inserirsi nel circuito internazionale e tra i più importanti del panorama Sup. Uno sport in crescita in un circolo, Lakkios, che si è dimostrato tra i club più attivi nel corso di tutta la stagione e ha dato visibilità al movimento Stand up siciliano e in particolare a Siracusa.

Tremila euro di montepremi, due le categorie impegnate: sabato nella Technical Race sullo stesso percorso ma con lunghezze differenti e domenica nella long distance, dove gli amatori e gli under 12/14 compiranno il loro percorso su un bastone davanti al lungomare di ponente di Ortigia, con la categoria Elite che farà due volte il periplo di Ortigia.

La manifestazione è sostenuta interamente da contributi privati, con main sponsor la Tech servizi grazie alla quale è stato possibile inserire il premio per i primi tre classificati Elite uomo e donna. Gli altri partner tecnici saranno Garmin Italia, Katané Acat – Pentauto, Decathlon Melilli, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Birrificio Alveria, Farmacia Caruso, Gls corriere espresso, FashioNature, Wimblo, Luca Morreale Productions, Happy Farm, Pickinup, Messina Store, Boat Electronics, Caseificio Bordieri, Tagliacorto, Arte Ottica, Ocean Magma Design, Elegance Design Eventi, Piccoli Lord, 4SUP, Noi Albergatori.