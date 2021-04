C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare sulla piattaforma Filmfreeway al bando di concorso di Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa.

La XIII edizione si terrà dal 12 al 18 luglio.

Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due le sezioni non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra arte che sarà annunciata nel corso dei prossimi mesi.

Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in preponderanza dal vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori fortemente penalizzati nel 2020.

L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico ma, nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid–19, si è realizzata in forma ibrida con poche parentesi in streaming registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000 visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita.

Più di 22.000 erano state le presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.

Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBACT, della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa.