E’ stata prorogata al 26 giugno alle ore 24 la scadenza per l’adesione al Corso di marketing turistico, per operatori commerciali dei Siti Unesco del Sud Est della Sicilia.

Visto l’elevato numero di richieste di informazione, relative al corso e alle figure che possono partecipare, nonché l’interesse mostrato dai Comuni, si è deciso di posticipare la scadenza e l’avvio delle lezioni.

Il corso è completamente gratuito e si svolgerà in modalità on-line dal primo di luglio 2020.

Al seguente link http://www.sitiunescosiciliasudest.it/it/corso-operatori-economici-e-turistici

Si può prendere visione del bando e scaricare la domanda di iscrizione, da stampare, compilare e inviare all’indirizzo mail: corsooperatorituristici@sitiunescosiciliasudest.it

Il corso di marketing turistico e turismo esperienziale si inserisce nell’ambito del progetto finanziato dal MiBACT a valere sulla Legge 77 del 2006 e co-finanziato dalle Regione Siciliana che sta riguardando i siti Unesco del Sud Est, “Le Città tardo barocche del Val di Noto”, “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica” e la “Villa romana del Casale di Piazza Armerina”.

Possono partecipare gli operatori commerciali che esercitano nel territorio Unesco della Sicilia del Sud Est.

In particolare gli operatori enogastronomici, come ristoratori; gli operatori della ricettività, come gestori di strutture ricettive; operatori commerciali che si occupano della produzione/o vendita di prodotti della filiera enogastronomica tipica o manufatti artistici e promozionali; infine gli operatori del turismo che si occupano della distribuzione di servizi turistici in genere.

Gli operatori devono essere regolarmente iscritti alla Camera di commercio e/o al Registro imprese.

L’iniziativa è finalizzata ad ampliare e uniformare le conoscenze, incentivare l’uso di risorse più appropriate, per una comunicazione universalmente accessibile del brand del territorio e delle sue aree geografiche di influenza.

Il corso è promosso dal Comune di Noto, in collaborazione con Camere di Commercio, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, Associazione Agriturist, Confagricoltura, Coldiretti.

Verranno trattati i seguenti argomenti: “Mercato turistico e marketing”, “Turismo esperienziale”, “Web marketing e comunicazione in rete”, “Comunicazione universalmente accessibile”.