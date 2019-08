News Noto. Il sindaco Corrado Bonfanti e l’assessore allo Sport Giusi Solerte hanno premiato questa mattina Alessandro Di Pietro, Federica Italia e Salvo Adernò, atleti netini reduci dagli impegni con le rispettive nazionali con tanto di medaglia al collo.

Alessandro Di Pietro, 11 anni a novembre, pilota di motocross della Classe 65, ha gareggiato con la Nazionale al torneo giovanile Italia-Francia, conquistando un 6° posto di categoria che è servito alla vittoria finale degli Azzurri.

Federica Italia e Salvo Adernò, rispettivamente 23 e 20 anni, sono i portacolori dell’Alveria Twirling di Noto e hanno fatto parte della spedizione italiana che in Francia ha partecipato al Campionato Europeo 2019, conquistando la medaglia d’argento nella prova a squadre.

“Sappiamo bene quanti sacrifici si nascondono dietro a questi risultati – ha detto il sindaco Corrado Bonfanti durante la premiazione – e il nostro compito da amministratori è quello di garantire luoghi sicuri e ben attrezzati per svolgere attività sportive. Ne sono un esempio il nostro crossodromo e la struttura tensostatica di via Angelo Cavarra che, dopo due gare andate deserte, sarà presto ristrutturata e messa a nuovo. Complimenti ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, per i sacrifici fatti e i valori trasmessi ai loro figli nel segno della sportività e della competizione”.

Alla premiazione erano presenti il delegato provinciale nonché coordinatore del settore motocross per la Fmi Sicilia, Salvo Musco Iona ed il componente del settore motocross della Fmi Sicilia e consigliere regionale della Fmi Sicilia, Salvo Catinello.