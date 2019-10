News Noto. Il sindaco Corrado Bonfanti ha nominato un esperto per l’organizzazione delle grandi mostre d’arte, con competenza professionale specifica nel contrasto alle frodi e alla criminalità organizzata. Si tratta del Generale di Brigata della Guardia di Finanza Teodoro Giovanni Risino, già Capo Ufficio Tutela del Patrimonio Artistico ed Archeologico, Dirigente del Nucleo per la Repressione delle Frodi Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dirigente del S.I.S.Mi. per Human Intelligence, Comandante Gruppo Investigativo Antiriciclaggio Internazionale del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria a Roma, Capo della I Sezione del Gruppo Investigazione sulla Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) a Roma.

“L’Amministrazione Comunale ha già definito a suo tempo – spiega il sindaco Corrado Bonfanti – una precisa strategia di politica culturale, in cui le grandi mostre d’arte assumono un ruolo importante nella costruzione di una cittadinanza consapevole e con capacità di attrazione turistica”.

“La credibilità e la reputazione internazionale di Noto – sottolinea il sindaco Bonfanti – mi hanno fatto assumere la decisione di avvalermi di un esperto rigoroso e di grandissima esperienza come il Generale Risino, il cui percorso professionale, come uomo dello Stato nel più severo contrasto alle frodi e a tutela del patrimonio artistico, è indiscutibile. Non cambio la strategia, ma adotto semplici correttivi per salvaguardare la reputazione della Città di Noto nel Mondo”.