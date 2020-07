Presso la Sala Consiliare di Palazzo Ducezio si è tenuto un primo importante incontro tra il coordinamento cittadino dell’UDC, presieduto dall’avv. Stefania Morana e da Corrado Garofalo, ed il Sindaco Corrado Bonfanti. Presenti, inoltre, tutti i componenti della Giunta Comunale, il dott. Vincenzo Schemmari, l’avv. Giusy Solerte, Angelo Giudice, Antonino Sammito, il Coordinatore Regionale dell’UDC On. Decio Terrana, il Coordinatore Provinciale dell’UDC per la Zona Sud Giuseppe Cannazza e diversi segretari cittadini di partito e di liste civiche.

Sono state affrontate diverse tematiche, ma il confronto si è soffermato per lo più sul ruolo importante che i partiti politici devono svolgere nei territori, lavorando in sinergia, cercando di cogliere anche i vari messaggi che provengono dai più populisti, per trasformare la critica in atti concreti e risolutivi, senza soffermarsi al solo sterili giudizi.

Al centro del dibattito la centralità dell’uomo, la moderazione, il rispetto tra le parti, tutti principi ispiratori e fondamentali su cui ci si auspica possano essere sempre alla base di ogni iniziativa politica messa in campo da questa nuova costituenda coalizione, che vedrà impegnati anche numerose nuove risorse, giovani uomini e donne, tutti pronti a dare un fattivo contributo alla città. Per Giuseppe Cannazza ci sono tutti i presupposti per organizzare una colazione di centro destra forte, coesa e pronta a scrivere un programma di governo per le prossime elezioni amministrative del 2021, che metterà tra i punti più importanti su cui lavorare varie ed importanti questioni, dando priorità alle problematiche legate al processo di riorganizzazione della Sanità locale, cercando di coinvolgere nell’azione politica-organizzativa tutti quei soggetti che fino ad oggi si sono battuti per tale questione.

Molto soddisfatti di questo primo incontro i due coordinatori cittadini, i quali hanno espresso piena fiducia e senso di apprezzamento verso il progetto politico del Coordinatore Regionale On.le Decio Terrana e del Coordiantore Provinciale per la zona sud Giuseppe Cannazza.

Anche il Sindaco Bonfanti ha espresso ai partecipanti vivo apprezzamento, soprattutto per la disponibilità dell’On.Le Terrana a farsi portavoce presso le Istituzioni regionali di ogni eventuale esigenza del territorio, convinto che solo attraverso un lavoro in totale sinergia con i partiti e le istituzioni regionali e nazionali, si possono risolvere questioni importanti.

L’incontro è stato caratterizzato da due importanti novità. La manifestata volontà del presidente del GAP (Gruppo Azione Popolare), Salvatore Cutrali e del Coordinatore Luca Caruso, di condividere e convergere in toto, insieme a tutti gli iscritti, sul neo gruppo dell’UDC cittadino, diventando componenti importanti del direttivo; la manifestata volontà da parte del Consigliere, nonché Assessore, Salvatore Cutrali, di voler pienamente condividere il percorso dell’UDC, continuando a portare avanti, così come già sta facendo da tempo, con dedizione e forte impegno, il proprio ruolo di Amministratore a servizio della propria città, lavoro già ampiamente apprezzato dai cittadini.