News Noto. Giovedì 27 e venerdì 28 dicembre andrà in onda il servizio sul sito “Le città tardo barocche del Val di Noto” voluto per la campagna lanciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali sui siti italiani che fanno parte del Patrimonio Mondiale Unesco.

Il filmato dedicato a Noto e al Val di Noto andrà in onda giovedì 27 dicembre alle 16 su Rai Tre e, in replica, su Rai Storia, canale 54, alle 22.10. Previsto anche un ulteriore passaggio l’indomani, sempre su Rai Storia, alle 10.30.

Le telecamere Rai erano arrivate in Sicilia a inizio mese per catturare le immagini del centro storico, della Cattedrale di San Nicolò e della Chiesa di Santa Chiara. Anche Palazzo Nicolaci e Palazzo Di Lorenzo Castelluccio “aprirono” le loro porte alla troupe televisiva, accompagnata durante le riprese della Film Commission del Comune di Noto.