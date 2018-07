News Noto. Una tappa dell’Unesco Festival Experience verrà ospitata il 3 settembre a Noto. Il festival, lanciato dal Progetto Rete Siti Unesco e che mette assieme assieme tutte le città dell’Italia meridionale iscritte alla World Heritage List, è stato presentato questa mattina a Matera, provincia capofila, a cui hanno aderito 14 siti Unesco, 4 Province, 6 Comuni, 2 Liberi Consorzi Comunali e 2 Città Metropolitane.

Noto è l’unico Comune siciliano che ha aderito. Rappresentano poi la Sicilia il Libero Consorzio Comunale di Siracusa e la Città Metropolitana di Palermo.

Con la direzione artistica di Gaetano Stella, l’Unesco Festival Experience, che si presenta come primo festival dei siti Unesco del Sud, sarà un evento itinerante e partirà sabato da Castello di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia.

In programma spettacoli musicali e teatrali, abbinati a 9 diversi temi: la fede, la festa, il potere, il mito, l’amore, l’orgoglio, l’arte, la memoria e l’origine. Tutti temi legati indissolubilmente alla storia della civiltà, con le sue battaglie, le sue rovinose cadute e le sue coraggiose risalite, con i suoi personaggi storici e mitologici che, in un modo o nell’altro, hanno creato l’uomo di oggi. In Sicilia, l’Unesco Festival Experience toccherà le città di Enna, Barumini e Noto.

“Siamo molto contenti che la nostra città sia stata scelta per ospitare la tappa di un appuntamento che coinvolge tutto il Sud Italia – dice l’assessore al Turismo Giusi Solerte – zona che ospita un grande numero di Siti Unesco. Sarà l’occasione per uno scambio culturale e per la creazione di un sistema di rete per la valorizzazione dell’enorme patrimonio artistico che accomuna i territori coinvolti, guardando anche alle ricadute in termini economici e all’indotto portato da politiche che puntano sul turismo esperenziale e culturale”.

L’appuntamento di Noto si svolgerà al Convitto delle Arti e sarà una contaminazione artistica e musicale con un concerto di poesia barocca e musica jazz dal titolo Baroccojazz.