Saranno distribuite già da oggi, martedì 5 Maggio 2020, dal Comune di Canicattini Bagni, a tutti i nuclei familiari della città, le mascherine chirurgiche messe a disposizione dal Dipartimento di Protezione Civile in tutto il territorio nazionale.

A consegnarle casa per casa sono i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile, così come deciso con l’Amministrazione comunale, per evitare possibili assembramenti, come previsto dalle norme di contenimento del contagio Covid-19.

I volontari, muniti di dispositivi di protezione, faranno le consegne delle mascherine ai vari nuclei familiari, una per ogni cittadino, davanti all’uscio di casa.

Ringraziamenti sono stati espressi dal Sindaco Marilena Miceli e dall’Assessore alla Protezione Civile, Salvatore La Rosa, ai giovani volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile per la sensibilità e l’alto senso civico dimostrato ancora una volta, mettendosi al servizio della comunità e collaborando fattivamente con l’Amministrazione comunale e la Polizia Municipale, sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.

Il Sindaco Miceli non ha mancato, altresì, di ringraziare l’Architetto Biagio Bellassai, del Dipartimento regionale di Protezione Civile, Servizio 05 di Siracusa, per la disponibilità e la vicinanza dimostrata nella gestione dell’emergenza.

La difficile fase dell’emergenza in tutto il Paese ha messo in evidenza manifestazioni di solidarietà che si sono riflesse in tutti i territori rafforzando il senso di comunità, come ha sottolineato più volte in questi mesi il Sindaco Marilena Miceli.

Ringraziamenti, pertanto, del Sindaco e dell’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni sono stati rivolti alla Sibeg Coca Cola per aver donato bevande al DRPC-Sicilia che ha provveduto a recapitarle ai minori ospiti presso le Case di accoglienza della città, “Casa Aylan” e “La Pineta”.

Consegnato ai Comuni, sempre da parte del DRPC-Sicilia, igienizzante realizzato dal Laboratorio Farmaceutico dell’Università di Catania

Materiale, quest’ultimo, assieme alle mascherine chirurgiche, ritirato nella giornata di domenica 3 Maggio dal responsabile comunale della Protezione Civile, il D.M. Giuseppe Casella, presso la sede del DRPC-Sicilia in via Delle Carceri Vecchie a Siracusa, alla presenza dei referenti Geom. Armando Martinez e Geom. Giuseppe Latina.