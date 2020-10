Continuano i servizi in ambito provinciale relativi alla prevenzione dei furti in aree rurali. Infatti i Carabinieri della Stazione di Lentini unitamente ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di armi da sparo e munizioni, D.L.F., 42enne originario di Militello Val di Catania.

In particolare i militari dell’Arma, nell’ambito dei periodici controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei furti negli agrumeti e uliveti soprattutto nella zona nord della provincia, hanno controllato un terreno agricolo ove l’uomo svolgeva l’attività di guardiania.

I militari, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo una pistola automatica marca BROWNING calibro 7,65 con relativo caricatore inserito contenente 2 munizioni dello stesso calibro, il tutto occultato all’interno di mobilia del suo domicilio ed irregolarmente detenuto poiché di proprietà del defunto padre dell’uomo.

Quanto rinvenuto dai militari, è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato è stato condotto presso il suo domicilio agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. aretusea.