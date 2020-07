“La Cultura non si ferma” e non l’ha fatto neanche nei difficili e drammatici momenti del lungo lockdown per affrontare l’epidemia Covid-19, garantendo, grazie alle iniziative di tante Amministrazioni pubbliche, Istituzioni e altrettanti privati, notizie sugli appuntamenti “virtuali” in moltissime località del nostro Paese.

Un modo per lasciare aperta la finestra con l’Arte, lo Spettacolo, il Cinema, la Musica, il Teatro, i Libri, attraversando virtualmente Musei, Biblioteche, Centri Storici e luoghi della Cultura.

La Cultura non si è fermata, dunque, ha solo rallentato il passo, per forza maggiore, ma non ha riavvolto il nastro cancellando la memoria e quell’identità culturale che fa grande l’Italia e la fa apprezzare in tutto il Mondo.

Per fortuna con la ripresa e la riapertura dei luoghi della Cultura le comunità ricominciano a riprendere vitalità.

Canicattini Bagni, “Città del Liberty e della Musica”, riprende così, nel rigoroso rispetto delle norme anti contagio che ci vedono ancora impegnati a non abbassare la guardia, il suo percorso culturale con gli appuntamenti e le manifestazioni estive, in particolare il grande Jazz e i concerti Bandistici, che in questi lunghi anni l’hanno inserita nei più importanti circuiti musicali nazionali ed internazionale, in un anno in cui la sua storica Banda Musicale festeggia i 150 anni dalla nascita (24 Aprile 1870).

Una ripresa in piena estate, quando più consistente è l’offerta turistica, che il Sindaco Marilena Miceli e l’Amministrazione comunale stanno affrontando con grande impegno.

«Siamo già pronti – afferma l’Assessore al Turismo e allo Spettacolo, Sebastiano Gazzara – abbiamo messo in atto tutte le azioni previste dalle norme anti Covid, e a breve pubblicizzeremo il programma, e sarà un estate all’insegna della Musica live, con un impianto di filodiffusione audio e video in tutta l’isola pedonale, concerti della nostra Banda, il Festival Jazz diretto da Rino Cirinnà con il ritorno del trio canicattinese “Amato Jazz Trio”. E naturalmente mostre, sagre di prodotti tipici a cura del Comitato dei Quartieri, presentazione del lungometraggio girato nella nostra città dal regista Giuseppe Ficara, proiezioni di spettacoli delle nostre Compagnie Teatrali “Il Sipario” e “Le Maschere”, tante iniziative del nostro Ecomuseo TEMPO con conferenze, escursioni naturalistiche, percorsi Liberty. Certo, a causa dei limiti imposti per il Covid, mancheranno alcune delle manifestazioni legate alle tradizioni, ai grandi eventi musicali e culturali che avevamo in programma prima della pandemia, ma posso garantire che sarà comunque un’estate ricca di divertimento, di recupero dei rapporti umani e del nostro centro storico».

Un percorso culturale importante, quello avviato nella ripresa post Covid dal Comune di Canicattini Bagni, che vede al Museo TEMPO l’inizio dei Corsi della Scuola degli Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari, finanziata dalla Regione e affidata dall’Amministrazione comunale alla gestione del Sistema Rete Museale Iblei con sedi anche a Floridia e Sortino, e la sua prestigiosa Biblioteca comunale “G. Agnello”, antesignana di progetti come “Nati per Leggere” in tutta la Sicilia, inserita nell’elenco nazionale “Città che legge 2020-2021”, aumentare le ore di apertura al pubblico, inserendo anche i pomeriggi, proprio per favorire l’avvicinamento dei cittadini alla lettura e ai libri.

«In questi lunghi mesi di chiusura della Biblioteca – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Loretta Barbagallo – purtroppo, abbiamo dovuto interrompere tutti quei servizi culturali e di aggregazione che in questi anni, in un’azione sinergica tra Amministrazione comunale e Direzione bibliotecaria, ci hanno permesso di trasformare questo luogo, una volta solo di conservazione e catalogazione, in uno “spazio sociale” aperto a tutti, dai grandi ai più piccoli, con letture, giornali, presentazioni di libri per tutte le età, incontri, divertimento, laboratori e gaming per i ragazzi. La decisione dell’Amministrazione comunale di aprire la Biblioteca comunale tutti i giorni, soprattutto i pomeriggi, va proprio in questa direzione, nel recuperare un patrimonio culturale e di idee che altrimenti sarebbe andato perduto».

La Biblioteca comunale di Canicattini Bagni, pertanto, dalla ripresa post Covid-19 sarà aperta, nei mesi estivi (Giugno, Luglio, Agosto) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e nel pomeriggio, con l’esclusione del Giovedì, dalle ore 15:30 alle 18:30.

Nei mesi invernali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e nel pomeriggio, nelle stesse giornate, dalle ore 15:30 alle ore 18:30.