News Siracusa. «È una notizia importante per la sicurezza degli italiani quella delle nuove risorse per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali del Paese: 995 milioni di euro dal 2020 al 2024, previsti nell’ultima legge di bilancio, che si aggiungono al miliardo e mezzo stanziato negli anni precedenti. Per la Sicilia lo stanziamento ammonta a 228 milioni, +88 rispetto al precedente riparto di 140 milioni. Grazie all’impegno del viceministro Giancarlo Cancelleri, i fondi sono stati distribuiti in base a criteri che tengono conto della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto al dissesto idrogeologico. Così, per le strade provinciali di Siracusa sono disponibili nel quinquennio risorse per quasi 22 milioni di euro: +8,5 rispetto alla previsione iniziale. Finalmente si utilizzano le risorse con intelligenza e nell’interesse esclusivo dei cittadini, programmando la spesa e dando priorità alla sicurezza di chi circola lungo la nostra rete viaria».

Lo afferma il parlamentare Paolo Ficara, del MoVimento 5 Stelle, componente della Commissione Trasporti della Camera.