News. Il Covid-19 ferma a Canicattini Bagni i festeggiamenti in onore dei 150 di storia della Banda Musicale e il raduno di tutti i canicattinesi emigrati e sparsi ora in ogni parte del mondo.

Un appuntamento, quest’ultimo, promosso dal Comitato Canicattinesi nel Mondo, presieduto dal dott. Emanuele Gozzo, che era previsto tra la fine di Luglio e l’inizio di Agosto.

Sarebbe stata un’occasione per tanti di loro, lontani troppo tempo dalla loro terra, per ritrovare le proprie origini.

«La salvaguardia e la tutela della nostra comunità – dichiara il Sindaco Marilena Miceli – per il momento sono la priorità, così come in tutto il Paese. Le misure restrittive per contenere il contagio del Covid-19, che tanto dolore sta causando, il blocco dei viaggi e delle manifestazioni in presenza di più persone, non ci permettono di realizzare quest’ambito programma per il quale abbiamo lavorato, come sempre in sinergia con le varie realtà cittadine. Necessario un rinvio a tempi migliori, di serenità, per questo grande abbraccio di tutta la comunità canicattinese, quella presente qui in Sicilia e quella sparsa per il mondo. Anche se credo che il dopo Covid-19 disegnerà nuovi scenari per tutti».

Dunque, la speranza è il ritorno alla normalità, e il Comitato Canicattinesi nel Mondo, in questo momento impegnato in una iniziativa solidale di raccolta fondi a sostegno, attraverso il Comune, delle tante famiglie piegate e messe in ginocchio dall’emergenza Covid-19, non ha cancellato l’idea di riportare nella propria città di origine i tanti canicattinesi sparsi per il Mondo, ma fiducioso l’ha già messa in calendario per il 2021.

«A nome del Comitato Canicattinesi nel Mondo – afferma il Presidente Emanuele Gozzo – comunico che la manifestazione sarà trasferita nell’estate del 2021. Per la riuscita di questo evento abbiamo lavorato sodo, stilando un programma molto ricco con due settimane di eventi e spettacoli, organizzando iniziative culturali, ricreative e turistiche. Coinvolgendo diverse sensibilità, associazioni, professionisti, il Sindaco, l’Amministrazione con l’Assessore al Turismo, la Parrocchia con padre Ferla, la Banda musicale, il Museo, il Circolo S. Michele, la Comunità americana. Tutti hanno creduto e condiviso questo evento per cui a loro va un sincero ringraziamento, confidando di rivederci più resilienti quando tutto sarà passato. L’attività del Comitato però – aggiunge Gozzo – continua con l’iniziativa solidale a fianco della nostra comunità, per cui ci appelliamo alla sensibilità di tutti i Canicattinesi per una libera donazione su un conto dedicato reperibile sul sito del Comune e sulla nostra pagina Facebook per aiutare chi é in difficoltà. Quando possibile continueremo con altre iniziative anche in collaborazione con organizzazioni e circoli. Mi preme ricordare che questo rinvio al 2021 é dettato oltre che dalla pandemia anche da un obbligo morale e rispetto nei confronti delle tante decine di migliaia di morti che il Covid-19 sta procurando in Italia e nel mondo. Questo non è tempo di feste ma di raccoglimento di resistenza e programmazione per ripartire e aiutare chi rimarrà indietro».

L’estate 2020 non vedrà protagoniste neanche quelle manifestazioni legate all’identità artistica della città e alle sue tradizioni, come la Musica, il Liberty e il Palio di S. Michele, che hanno proiettato il nome di Canicattini Bagni a livello nazionale e internazionale, richiamando migliaia di visitatori.

«Purtroppo – conclude l’Assessore al Turismo e Spettacolo, Sebastiano Gazzara – siamo costretti ad annullare un evento su cui abbiamo puntato fortemente per questa estate, su cui lavoriamo da più di un anno e che avevamo avuto riscontri molto positivi e una numerosa partecipazione.

Sicuramente non sarà l’unico evento a cui dovremo rinunciare questa estate. Un’estate su cui lavoravo dall’inizio del mio mandato, in stretta collaborazione con tutta l’Amministrazione comunale, le forze associative del territorio, artisti e tanti cittadini, cercando di potenziare al massimo le tradizioni, la musica e l’attrazione turistica: Raduno dei Canicattinesi nel Mondo, Rassegna Teatrale, Raduno Bandistico con le celebrazioni per il 150° anniversario della nascita della Banda, Festival Jazz, Palio San Michele, saggi di Danza, eventi musicali, escursioni, promozione turistica, festa del Santo Patrono e tanto altro ancora. Monitoreremo la situazione sanitaria passo dopo passo e attenderemo nuove disposizioni da parte del Governo, in base a questo valuteremo la possibilità di rinviare a fine anno o direttamente al 2021».