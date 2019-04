News Palazzolo Acreide. «Lo scambio di idee e di competenze è la nostra forza ed il turismo esperenziale va proprio nella direzione di condividere con i viaggiatori i nostri luoghi, il buon cibo, i prodotti unici e lo stile di vita. La nostra associazione vuole migliorare l’offerta e consolidare la rete di operatori e di imprese del settore».

Con queste parole, Maria Iangliaeva Asimovna, presidente di Heritage Experience Palazzolo Acreide ha aperto ieri sera l’incontro pubblico di presentazione dell’associazione senza scopo di lucro che ha messo insieme – finora – una trentina di aziende accomunate dall’obiettivo di diversificare e migliorare l’offerta turistica nel comprensorio Ibleo.

Si tratta di eccellenze nel settore dei servizi turistici, dell’ospitalità, della ristorazione e della pasticceria.

Nella Sala Verde del Palazzo di Città di Palazzolo Acreide, è stata presentata ufficialmente alla comunità iblea l’associazione che si propone di valorizzare il turismo esperienziale ed enogastronomico e promuovere in generale le potenzialità del territorio e del suo comprensorio, attraverso la creazione di un’offerta integrata dei servizi turistici locali e tutta una serie di iniziative legate al marketing e alla formazione.

All’evento hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore al Turismo, Maurizio Aiello, il presidente di “Turismo per tutti”, Bernadette Lo Bianco, ed Elisa Lolicata dell’associazione Progetto Fusion. Presenti anche i rappresentanti delle altre associazioni di Palazzolo Acreide coinvolte nel progetto di sviluppo turistico.

«Il turismo accessibile riguarda un miliardo di persone nel mondo, 10 milioni solo in Italia – ha esordito Bernadette Lo Bianco – e chi si rivolge a questo importante segmento di mercato deve farlo rispettando alcune regole fondamentali come quelle di fornire un servizio trasparente, un’ospitalità con informazioni oggettive e veritiere e formare il personale per garantire un’assistenza qualificata. Favorire il turismo accessibile – ha concluso il presidente di Turismo per Tutti – vuol dire regalare momenti di felicità pura a persone con varie problematiche ma anche alle loro famiglie».

Elisa Leolicata di Progetto Fusion ha parlato delle iniziative che riguardano lo scambio culturale tra la Sicilia ed alcuni grandi Paesi come l’Australia e il Giappone che sono molto interessati alla nostra isola. Il confronto tra artisti e operatori culturali è solo il preludio per «intensificare dei rapporti che inevitabilmente servono anche ad aumentare la curiosità verso la Sicilia nei confronti della quale comunque c’è già un grande interesse turistico».

Soddisfatto per il cammino già fatto sin qui l’assessore al Turismo del comune di Palazzolo Acreide, Maurizio Aiello, che ha plaudito all’iniziativa degli imprenditori del settore che con lungimiranza hanno finalmente deciso di fare rete per migliorare i servizi turistici nel territorio.

«Credo molto nel vostro progetto – ha detto Aiello – perchè credo altrettanto nel turismo esperenziale. Palazzolo Acreide è fuori dalla rotte del turismo di massa, ma di contro è il luogo ideale per il viaggiatore attento e cuorioso che vuole godere di una natura straordinaria, vivere i ritmi lenti del borgo antico, gustando il buon cibo e rapporti umani veri e sorprendenti».

Nel corso della presentazione, Heritage Experience Palazzolo Acreide ha firmato protocolli di collaborazione con il comune di Palazzolo Acreide, con l’associazione “Turismo per tutti”, con Progetto Fusion, con la rete d’impresa “Avola tra Mare e Canyon”, con l’associazione “L’Italo Americano” e con i comitati organizzatori dei più importanti eventi popolari di Palazzolo, come le feste in onore di San Paolo e San Sebastiano.

Tra le finalità di Heritage Experience Palazzolo Acreide ci sono quelle di partecipare alle fiere di settore e tavoli tecnici, ai bandi ed avvisi comunitari, nazionali, regionali e locali; di istituire corsi di formazione e panel di degustazione e di promuovere l’attività di marketing e comunicazione del territorio e di costituire i centri di accoglienza turistica e info point.

Tutte attività che devono comunque concorrere a centrare l’obiettivo di creare un’offerta integrata dei servizi turistici locali con particolare attenzione alla realizzazione e promozione delle esperienze da proporre ai viaggiatori attenti e curiosi che sempre in maggior numero arrivano ormai a Palazzolo dall’Italia e da ogni parte del mondo.