Otto articoli, otto firme dietro i quali si nascondono i volti dei bambini della VB del plesso Garibaldi dell’Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Canicattini Bagni, nasce così l’idea di dare spazio ai “piccoli giornalisti”.

Ogni giorno, il nostro giornale pubblicherà uno degli articoli scritti dai piccoli autori, che trattano vari temi di attualità dal più recente a quello un pò più lontano nel tempo.

I bambini della VB seguiti dalla maestra Immacolata Santamaria e spronati dalla Dirigente Scolastica Alessandra Servito, hanno scritto nero su bianco veri e propri articoli che vanno dalla semplice cronaca allo sport passando dall’indagine statistica alla scienza.

L’articolo scelto per la giornata di oggi è stato scritto da Gloria Armaro.

«George Floyd era un padre di famiglia. Il 25 maggio del 2020 è stato ucciso a Minneapolis, da un poliziotto. In precedenza già ci furono altri criminali come Dylann Roof che uccise 9 persone afroamericane, all’epoca i poliziotti agirono in nome della Legge portando l’assassino in caserma.

Invece a George Floyd non è andata così: è stato ucciso solo perché ha falsificato un documento per andare al supermercato. Come? Vi chiederete, il povero signore afroamericano è stato bruscamente bloccato a terra e il poliziotto, Derek Michael Chauvin, lo ha soffocato con il suo ginocchio. Le ultime parole di George sono state: -aiuto, -non respiro!. Questo tragico episodio ha spopolato su internet, grazie ad un ragazzo che ha ripreso la scena agghiacciante.

Molte persone hanno pubblicato poi pubblicato foto di persone di colore per sensibilizzare sull’argomento e basta al Razzismo a colpi di hashtag come: #blacklivesmatter #blackouttuesday. Al mondo l’unica razza che tutti noi conosciamo è quella umana, quindi STOP AL RAZZISMO!!!!».