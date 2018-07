News Francofonte. I Carabinieri, grazie alla stretta collaborazione con i militari dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori di Sicilia” e del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania, riescono ad individuare un’estesa coltivazione di oltre 250 piante di marijuana, sorprendendo due pregiudicati di Francofonte, M.G., cl. 57, e A.G., cl. 56, entrambi coniugati e braccianti agricoli, durante le operazioni di irrigazione della citata piantagione.

I militari grazie al rastrellamento operato da parte dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato a seguito del sorvolo precedentemente effettuato da personale del 12° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Catania, su indicazione dei militari della Stazione Carabinieri di Francofonte, individuavano l’esatta posizione della coltivazione di canapa indiana, ubicata in quella contrada San Leo all’interno di un fondo coltivato ed in uso a M.G., cogliendo con le mani nel sacco i responsabili, procedendo al sequestro di tutta la piantagione ed all’arresto dei citati responsabili per il reato di produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, venivano tradotti presso i propri domicili per ivi rimanere agli arresti domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa.