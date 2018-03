Francofonte. Oggi comizio di ringraziamento dei deputati del M5S in Piazza Dante/Ville. Ad aprire è stato Massimo Scifo, del locale meetup. Poi la parola è toccata all’avvocato Massimiliano Lo Presti, candidato sindaco alle prossime amministrative, che ha ringraziato i presenti: “3006 cittadini che avete dato consenso al M5S, avete avuto quel coraggio che mancava ad altri. Il coraggio che mancava a questo paese e alla nazione, abbiamo raggiunto una maggioranza di circa 11 milioni di voti. Un cittadino su due ha votato il M5S, un voto di testa e non di protesta”.

“E’ un onore essere qui, è stata una campagna elettorale dura, ma alla fine abbiamo ottenuto risultati spettacolari – ha detto Filippo Scerra che ha ripercorso la storia del M5S – siamo diventati l’unica vera opposizione negli ultimi trent’anni. I nostri ragazzi hanno lottato per la qualità della vita dei cittadini, hanno lottato per difendere i nostri diritti. I nostri ragazzi sono stati dei guerrieri. Adesso siamo qui, siamo cresciuti tantissimo, abbiamo un’idea di paese chiara e netta. Il popolo ha detto no alla politica cieca e che non aveva il coraggio di guardare lontano. Abbiamo il coraggio di guardare a un paese diverso da dare alle future generazioni. Siamo una forza politica coesa, compatta e forte”.

“Grazie per quello che avete e che abbiamo fatto lo scorso 4 marzo- ha detto Paolo Ficara, eletto nel collegio di Siracusa. Soprattutto per ciò che abbiamo fatto in Sicilia. A partire dalla campagna uninominale si davano 4 collegi vincenti in tutta Italia, invece abbiamo sconvolto le previsioni. Abbiamo vinto perchè la gente ha creduto che si possa cambiare qualcosa. Non è stato un voto di protesta perchè la gente ha potuto vedere ciò che i nostri portavoce hanno fatto in questi anni. Dietro alle parole c’erano delle promesse che sono state mantenute”.

La parola poi è toccata allo scordiense Eugenio Saitta, eletto nel collegio uninominale di Paternò“mi sento profondamente legato al meetup locale, qui mi sento a casa”.

“Francofonte ha dato una risposta straordinaria nei confronti del movimento, della Sicilia e del Paese stesso – ha commentato Maria Marzana, deputata eletta nel collegio uninominale di Avola, che ha ringraziato il meetup locale- hanno portato la voce delle problematiche dei cittadini e delle soluzioni che hanno proposto a noi portavoce. Tutte quelle problematiche che vengono vissute dai cittadini adesso verranno affrontate con più forza di prima. Lo abbiamo fatto negli ultimi 5 anni. Adesso siamo gli interlocutori per eccellenza del panorama politico che si è costituito anche grazie al vostro contributo.Il cambiamento adesso è iniziato davvero”.

“Sono stati anni difficili perchè, da opposizione, riuscire a raggiungere determinati obiettivi quando le priorità di chi governa sono altre, diventa sempre complicato – ha affermato Maria Lorefice. Chi ha governato non ha mai fatto gli interessi di questo paese. Noi abbiamo mantenuto un contatto costante con il territorio e ci siamo confrontati con i cittadini. Siamo riusciti a dimostrare che è possibile lavorare per il bene dei cittadini”.

A chiudere l’incontro sono stati i portavoce all’Ars Giorgio Pasqua e Stefano Zito. “Siamo al vostro servizio e continueremo a lavorare per il vostro interesse – ha detto Giorgio Pasqua. Dovete lasciare anche ai vostri cittadini a poter lavorare con voi. Chi ci ha preceduto nella gestione della Pubblica Amministrazione non ha avuto la capacità di analizzare ciò che stava succedendo. La gente si è resa conto del fallimento di quelli che c’erano prima, nessuno ha curato gli interessi dei cittadini siciliani”.

“Grazie a tutti quelli che ci hanno dato fiducia. Grazie al meetup locale e a Massimiliano che ci metterà la faccia per le comunali. Noi abbiamo vinto perchè voi avete vinto in quanto vi siete liberati dal clientelismo di questo paese. Il M5S crede e investe nei giovani”: ha concluso Stefano Zito.