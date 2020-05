Oltre 10 mila euro sono stati assegnati alle 7 province dell’Isola per il Fondo unico per la disabilità e la non autosufficienza. Tra le escluse c’è anche Siracusa.

A dirlo sono Vincenzo Vinciullo e Vincenzo Salerno i quali spiegano che «in questi giorni la Regione ha distribuito 10.168.240,99 euro a 7 province siciliane».

Le somme alle sette province della Sicilia, sono state ripartite nel modo seguente: Trapani €. 1.525.560,00; Ragusa €. 576.840,00; Palermo €. 1.538.709,19; Messina €. 1.634.880,00; Catania €.2.861.640,00; Caltanissetta €.962.400,00 e Agrigento €.1.068.240,00

I beneficiari di queste risorse sono i disabili gravissimi, distinti fra disabili minori e disabili con reddito insufficiente per le loro esigenze di vita.

«Ad esempio – aggiungono Vinciullo e Salerno – ad Agrigento i disabili gravissimi sono 907 di cui 851 percepiscono il beneficio per euro 1.200,00 mensili e 56 per 840,00 euro mensili.Non possiamo non contestare l’azione intrapresa dalla Regione che di fatto opera una insopportabile ed ingiusta sperequazione fra i disabili siciliani.Invitiamo gli eletti del popolo ad aprire gli occhi, anche perché per questo vengono pagati dai cittadini, ed a contestare o l’azione intrapresa dalla Regione o l’azione portata avanti, in modo inconcludente, dagli Uffici periferici».

«Una cosa è certa – concludono Vinciullo e Salerno – in un momento così drammatico i disabili gravissimi e le loro rispettive famiglie hanno bisogno, più che in passato, delle risorse che spettano loro, ma ormai in questa provincia nessuno parla, nessuno ascolta, nessuno vede, ma soprattutto, nessuno studia».